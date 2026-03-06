Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν ισχυρή άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι και το WTI να διαμορφώνεται πάνω από τα 87 δολάρια. Οι τιμές κατέγραψαν αυξήσεις άνω του 5% και 8% αντίστοιχα, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή ωθεί την αγορά ενέργειας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονες ανησυχίες τόσο στους καταναλωτές όσο και στη βιομηχανία, που αναμένεται να επωμιστούν το αυξημένο κόστος.

Η εκτόξευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διακοπή της ναυτιλιακής διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Παρά τη σύντομη διόρθωση που καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα, όταν το Brent υποχώρησε κοντά στα 84 δολάρια, οι πιέσεις στις τιμές επανήλθαν. Η προσωρινή αποκλιμάκωση συνδέθηκε με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «άμεση δράση» με στόχο τη μείωση της έντασης στις αγορές, καθώς και με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να χαλαρώσει προσωρινά τους περιορισμούς προς την Ινδία, επιτρέποντάς της να συνεχίσει για έναν ακόμη μήνα τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ωστόσο, η ανάκαμψη των τιμών ήταν γρήγορη, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση επεκταθεί. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ντίζελ οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 50%, ενώ οι κεντρικές τράπεζες εκφράζουν φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι η εμπορική διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά διακοπεί, εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια των πλοίων αλλά και των περιορισμών που έχουν επιβάλει οι ναυτασφαλιστικές εταιρείες.