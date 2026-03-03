Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η παγκόσμια ενεργειακή αγορά, με τον Αντιπρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Κωστή Σταμπολή, να αναλύει στα «ΝΕΑ» τις δραματικές εξελίξεις μετά τις ιρανικές επιθέσεις.

Η προληπτική αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων από κολοσσούς όπως η Qatar Energy, υπό τον φόβο βαλλιστικών πληγμάτων, έχει ήδη οδηγήσει σε εκτίναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 48 ευρώ, ενώ ο κ. Σταμπολής προειδοποιεί ότι η βενζίνη στην Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2,50 ευρώ το λίτρο.

Παρά την εξάρτηση της παγκόσμιας παραγωγής LNG από το Κατάρ σε ποσοστό 20%, η χώρα μας εμφανίζεται πιο θωρακισμένη λόγω της στρατηγικής στροφής προς το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο και τις εισαγωγές από Αλγερία και Νιγηρία. Σύμφωνα με την εκτίμηση του κ. Σταμπολή, οι επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή θα είναι οι πλέον κρίσιμες, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν κατά των ενεργειακών υποδομών των αραβικών χωρών αναμένεται να ενταθούν, καθορίζοντας το αν και πότε θα επιστρέψει η αγορά σε τροχιά κανονικότητας.

