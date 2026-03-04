«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις επιπτώσεις – από την ενέργεια και τις μεταφορές έως τη μετανάστευση και την ασφάλεια». Τα λόγια της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιγράφουν ακριβώς τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη, η οποία για άλλη μια φορά δεν δείχνει προετοιμασμένη. Ιδιαίτερα για τα δύο τελευταία θέματα, δηλαδή τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων και το Μεταναστευτικό που αναμένεται να αναζωπυρωθεί εκ νέου, η κατάσταση δείχνει δύσκολη, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα που βρίσκεται πιο κοντά από όλες στην καυτή ζώνη.

Διπλωμάτης της ΕΕ σημείωσε ότι υπάρχει «ανησυχία πως το Ιράν μπορεί να εξαπολύσει τρομοκρατικές επιθέσεις στην ΕΕ». Αυτός είναι ο φόβος των μυστικών υπηρεσιών όλων των ευρωπαϊκών χωρών, με τους Γερμανούς μάλιστα μόλις χθες να προειδοποιούν ότι κρυφοί πυρήνες που συνδέονται με το Ιράν θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε επιθέσεις έπειτα από τον φετφά που εξέδωσε η Τεχεράνη για τον θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ. Ετσι, όχι μόνο η Γερμανία, αλλά και η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εντείνουν την επαγρύπνησή τους, καθώς την 1η Μαρτίου εκδόθηκε ο φετφάς από τον αγιατολάχ Νασέρ Μακαρέμ Σιραζί – που ουσιαστικά καλεί τους πιστούς να πάρουν την εκδίκηση στα χέρια τους. Ο ερευνητής για θέματα τρομοκρατίας Νίκολας Στόκχαμερ προειδοποίησε ότι ο φετφάς λειτουργεί ως «επιταχυντής για πιθανές επιθέσεις στην Ευρώπη», επηρεάζοντας «υφιστάμενα δίκτυα, ενεργοποίηση αδρανών πυρήνων και μοναχικούς λύκους».

Ο Χάικο Τέγκατζ, επικεφαλής της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομικής Ενωσης, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το Ιράν να στείλει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις σε ισραηλινές και αμερικανικές εγκαταστάσεις». Ακόμα και μετά το κλείσιμο του Ισλαμικού Κέντρου στο Αμβούργο, πολλά τζαμιά στην Ευρώπη παραμένουν υπό τον άμεσο έλεγχο του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με ειδικούς ασφαλείας.

«Ανευ προηγουμένου» μεταναστευτική κρίση

Το άλλο φλέγον θέμα που αφορά και σε πρώτο πλάνο μάλιστα την Ελλάδα είναι το Μεταναστευτικό. Ο οργανισμός ασύλου της ΕΕ προειδοποιεί ότι εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχισθούν επί μακρόν στο Ιράν των 92 εκατομμυρίων κατοίκων, και εγκαταλείψει τη χώρα ακόμα και ένα σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού, θα κατακλυστούν τα ευρωπαϊκά σύνορα και οι χώρες πρώτης υποδοχής όπως η δική μας, οδηγώντας σε μια «άνευ προηγουμένου» μεταναστευτική κρίση. Aξιωματούχος της ΕΕ τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις Βρυξέλλες για τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που αναζωπυρώνει την προσφυγική κρίση. Ο επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ είχε συνομιλίες τη Δευτέρα με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για την κατάσταση.

Οπως αναφέρουν οι «Times», οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη φοβούνται ότι ένα κύμα προσφύγων από το Ιράν θα μπορούσε να κατακλύσει τις ήδη πιεσμένες εγκαταστάσεις ασύλου σε μια εποχή που η μείωση των επιπέδων μετανάστευσης, ιδίως των παράνομων εισόδων, αποτελεί πολιτική προτεραιότητα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. «Με πληθυσμό άνω των 90 εκατομμυρίων, ακόμη και μερική αποσταθεροποίηση θα μπορούσε να δημιουργήσει κινήσεις προσφύγων πρωτοφανούς μεγέθους», αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του οργανισμού ασύλου της ΕΕ που δημοσιοποιήθηκε χθες και είχε συνταχθεί πριν από τελευταίες εξελίξεις, που όμως ήταν ορατές στον ορίζοντα. «Ο εκτοπισμός μόλις του 10% του πληθυσμού του Ιράν θα ανταγωνιζόταν τις μεγαλύτερες ροές προσφύγων των τελευταίων δεκαετιών. Οι παρατηρητές βλέπουν όλο και περισσότερο την αναταραχή στο Ιράν ως έναν σημαντικό και μακροπρόθεσμο κίνδυνο, για τον οποίο οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες», προστίθεται.

Και δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες από το Ιράν. Είναι και οι περίπου 2,5 εκατομμύρια αφγανοί πρόσφυγες που βρίσκονταν ήδη στο Ιράν και οι νέοι που προστέθηκαν μετά τις συγκρούσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για στρατιωτική «αποκλιμάκωση» σε μια ευρύτερη περιοχή όπου «περισσότεροι από 19 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ήδη σε εσωτερικούς εκτοπισμούς λόγω συγκρούσεων, βίας και καταστροφών», προειδοποιώντας για μεγάλη κρίση εάν αποφασίσουν να κινηθούν προς την Ευρώπη.

