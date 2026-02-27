Πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ, αυτόματο «κλείδωμα» ιστοτόπων και αυστηρό έλεγχο της διαφημιστικής προώθησης, ακόμη και από influencers, φέρνει το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, το οποίο παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η νομοθετική παρέμβαση εισάγει ένα συνεκτικό και αυστηρό πλαίσιο θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των μη αδειοδοτημένων τυχερών παιγνίων, τόσο στο Διαδίκτυο όσο και σε φυσικούς χώρους, με αιχμή την προστασία των πολιτών και κυρίως των νεότερων ηλικιών.

Κομβικό ρόλο αναλαμβάνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία αποκτά ρητή αρμοδιότητα για άμεσο «κατέβασμα» (take down) παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου και δυνατότητα ταχείας ταυτοποίησης λογαριασμών και ιστοσελίδων που συνδέονται με παράνομο στοιχηματισμό. Παράλληλα, ενισχύεται με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς οι οργανικές θέσεις αυξάνονται από 80 σε 110, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης της εποπτείας σε μια τεχνολογικά σύνθετη αγορά.

Το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων αποκτά ιδιότητες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, ώστε όταν εντοπίζονται ενδείξεις ποινικών αδικημάτων να μπορεί να προχωρά σε συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και σχηματισμό δικογραφίας, χωρίς να περιορίζεται σε διοικητικές κυρώσεις.

Η «black list»

Ριζικές αλλαγές επέρχονται και στη λεγόμενη «black list» της ΕΕΕΠ, με αυτοματοποιημένο αποκλεισμό παράνομων ιστοτόπων και καταγραφή όχι μόνο των domains αλλά και των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται. Ταυτόχρονα επανέρχεται η άμεση διοικητική σφράγιση καταστημάτων όπου διαπιστώνεται διεξαγωγή παράνομων παιγνίων, καθώς και η δυνατότητα αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας από τον οικείο δήμο.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση, που αφορούν κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας, ιδίως μέσω ψηφιακών καναλιών, influencers και δικτύων διαδικτυακής διαφήμισης.

Το σχέδιο νόμου αναδιαμορφώνει και το ποινικό πλαίσιο, εισάγοντας κλιμακωτές κυρώσεις. Για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ, ενώ σε διακεκριμένες περιπτώσεις – όπως κατ’ επάγγελμα τέλεση ή εμπλοκή ανηλίκων – η χρηματική ποινή μπορεί να φτάσει έως τις 800.000 ευρώ.

Η παρέμβαση τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της ΕΕΕΠ για το 2024: 799.000 πολίτες, δηλαδή το 9,5% του πληθυσμού, συμμετείχαν σε παράνομα τυχερά παίγνια, με εκτιμώμενο κύκλο δραστηριότητας 1,67 δισ. ευρώ και μέση δαπάνη 2.089 ευρώ ανά παίκτη. Η ετήσια απώλεια εσόδων για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 400 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το 52,2% των παικτών είναι έως 44 ετών, με τις ηλικίες 18–34 να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση. Το 61% αναγνωρίζει ως βασικό κίνδυνο την απώλεια χρημάτων, ενώ περισσότεροι από τους μισούς επισημαίνουν την αδυναμία είσπραξης κερδών και την έλλειψη ουσιαστικής προστασίας.

Με το νέο πλαίσιο, το υπουργείο επιδιώκει να περιορίσει δραστικά τη διάχυση της παράνομης δραστηριότητας, να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα και να θωρακίσει θεσμικά μια αγορά που εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέχρι σήμερα εργαλεία ελέγχου.