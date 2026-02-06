Η παγκόσμια βιομηχανία ταξιδιών βρίσκεται σε περίοδο βαθιάς αναδιάρθρωσης, καθώς οι γενιές Gen Z και Millennials καθορίζουν τις νέες τάσεις του τουρισμού. Οι νεότεροι ταξιδιώτες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουν, σχεδιάζουν και κάνουν κρατήσεις, σύμφωνα με την έκτη ετήσια Μελέτη Τάσεων Ταξιδιών της συμβουλευτικής εταιρείας Simon-Kucher.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 10.000 ταξιδιώτες σε δέκα διεθνείς αγορές, δείχνει ότι οι δύο αυτές γενιές οδηγούν τη ζήτηση μέσω συχνότερων ταξιδιών, προτίμησης για διεθνείς προορισμούς και αυξημένης χρήσης ψηφιακών εργαλείων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Περίπου το 60% των ταξιδιωτών Gen Z και Millennials πραγματοποίησαν δύο ή περισσότερα ταξίδια διάρκειας τουλάχιστον πέντε ημερών μέσα στο τελευταίο έτος. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη Gen X φτάνει το 45%, ενώ για τους Baby Boomers περιορίζεται στο 25%. Οι διεθνείς προορισμοί αποτελούν πάνω από το ήμισυ των ταξιδιών των νεότερων, έναντι 45% για τη Gen X.

«Το ταξίδι έχει γίνει πιο σκόπιμο. Οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερα, αλλά αναζητούν και περισσότερο νόημα», δήλωσε η Rosalind Hunter, συνεργάτης της Simon-Kucher. Όπως εξήγησε, οι νεότερες γενιές αξιοποιούν την τεχνολογία για να εξατομικεύσουν τις εμπειρίες τους, αντλώντας έμπνευση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επενδύοντας σε εμπειρίες ευεξίας.

Δύο στους τρεις εκπροσώπους της Gen Z και των Millennials σχεδιάζουν να αυξήσουν τον ταξιδιωτικό τους προϋπολογισμό τον επόμενο χρόνο, με σχεδόν ένας στους πέντε να προβλέπει αύξηση άνω του 20%.

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα κοινωνικά δίκτυα αλλάζουν τον σχεδιασμό ταξιδιών

Η μελέτη καταγράφει έντονες γενεακές διαφορές στον τρόπο αναζήτησης έμπνευσης και οργάνωσης ταξιδιών. Πάνω από το 60% των Gen Z και Millennials χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό, έναντι 40% του συνολικού δείγματος. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, με το 81% των Κινέζων, το 76% των Σαουδαράβων και το 71% των Ινδών ταξιδιωτών να δηλώνουν ότι τις έχουν αξιοποιήσει.

Ανάλογες τάσεις παρατηρούνται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάνω από τους μισούς ταξιδιώτες κάτω των 45 ετών ανέφεραν ότι οι influencers επηρέασαν τις επιλογές τους, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (65%) και στην Ινδία (70%). Αντίθετα, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους δήλωσαν ότι τα social media δεν επηρέασαν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις τους.

Η ευεξία και η βιωσιμότητα στο επίκεντρο των νέων προτιμήσεων

Τέσσερις στους δέκα ταξιδιώτες σκοπεύουν να επιλέξουν διακοπές με επίκεντρο την ευεξία έως το 2026, με τους νεότερους και τα άτομα υψηλότερου εισοδήματος να πρωτοστατούν. Παράλληλα, η βιωσιμότητα έχει εξελιχθεί σε βασική προσδοκία και όχι πλέον σε παράγοντα διαφοροποίησης, αν και οι περισσότεροι εξακολουθούν να μην είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για περιβαλλοντικά υπεύθυνες επιλογές.

Η εξοικείωση με τις διακοπές ευεξίας διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή. Στην Ινδία το 49% των ερωτηθέντων γνωρίζει τέτοιες επιλογές, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 39% και στη Σαουδική Αραβία το 34%. Αντίθετα, στη Γαλλία και την Ολλανδία οι μισοί ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες εμπειρίες.

«Για να επιτύχουν, οι πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών πρέπει να συναντήσουν τους πελάτες εκεί όπου γεννιέται η έμπνευση — στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και στα κοινωνικά δίκτυα — προσαρμόζοντας τις προσφορές στα κίνητρα των νεότερων ταξιδιωτών», υπογράμμισε ο Vijesh Patel, διευθυντής της Simon-Kucher.