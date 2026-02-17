Σε παρέμβαση προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην ανοιχτή συνεδρίαση του Συμβουλίου των υπουργών της ΕΕ (ECOFIN) σχετικά με την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, και η οποία έχει ως εξής:

«Ας ξεκινήσω δηλώνοντας αυτό που για μένα είναι μάλλον προφανές και αυτό που για τους περισσότερους από εσάς είναι επίσης προφανές, αλλά παρ’ όλα αυτά χρειάζεται να ειπωθεί. Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το νούμερο ένα θέμα πολιτικής που συζητείται σε όλη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες.

Εάν επιτευχθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πολιτική νίκη μιας γενιάς. Το ζήτημα είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να επικοινωνηθεί και να εξηγηθεί ευρέως, επειδή αναλύεται σε μια σειρά από πολύ τεχνικά ζητήματα, όπως αυτό που συζητούμε σήμερα. Ωστόσο, η ικανότητά μας να υλοποιήσουμε γρήγορα, με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα, αυτά τα επιμέρους θέματα θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για μια ολόκληρη γενιά.

Η δεύτερη προφανής παρατήρηση για μένα είναι ο ρόλος που διαδραματίζει η επίτροπος, Maria Luis, σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι διαθέτει ηγετικές ικανότητες και ότι παράγει αποτελέσματα με ευγένεια και αποφασιστικότητα. Και θέλω να την ευχαριστήσω ανοιχτά γι’ αυτό.

Σήμερα συζητούμε για τις επικουρικές συντάξεις, οι οποίες έχουν μια πολύ ισχυρή κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο αυτό, και όχι μόνο μία αναπτυξιακή διάσταση. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων διοχετεύει τις αποταμιεύσεις σε επενδύσεις, αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ευρέως τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Και για να σχολιάσω σύντομα τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα που εξετάζουμε:

Σε σχέση με την οδηγία για τα Ιδρύματα Επαγγελματικής Συνταξιοδοτικής Παροχής (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης), θεωρώ ότι η προσέγγιση είναι σωστή.

Πρόκειται για μια προσέγγιση ελάχιστης εναρμόνισης, όπου λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες των κρατών- μελών, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζονται τα πρότυπα σε όλη την Ένωση. Υποστηρίζουμε πλήρως την κατεύθυνση, την έμφαση στη διακυβέρνηση, στη διαχείριση κινδύνου και στη διαφάνεια. Αν είχα να προσθέσω κάτι εδώ, θα έλεγα ότι βλέπουμε περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση της πρότασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται με πιο λειτουργικό τρόπο, ειδικά όσον αφορά μικρότερα ταμεία, διατηρώντας παράλληλα ισχυρές δικλείδες ασφαλείας και ενισχύοντας την προστασία σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα, όπως τα πολυεργοδοτικά σχήματα και οι διασυνοριακές ρυθμίσεις, όπου η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων είναι κρίσιμη.

Όσον αφορά στο δεύτερο θέμα, την αναθεώρηση του Κανονισμού για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP), η Ελλάδα υποστηρίζει την προσπάθεια απλοποίησης, ώστε να καταστεί απλό, οικονομικά αποδοτικό και ασφαλές. Χαιρετίζουμε τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι η φορολογική του μεταχείριση είναι συγκρίσιμη με εκείνη των εθνικών ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα κράτη- μέλη που δεν έχουν αναπτύξει τον τρίτο πυλώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση της εμπορικής βιωσιμότητας μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας στον σχεδιασμό και τη διανομή προϊόντων μπορεί να συμβάλλει στην προσέλκυση παρόχων, στην επέκταση των επιλογών- κάτι που για εμάς πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα- καθώς και στην υποστήριξη μιας ευρύτερης αναβάθμισης της αγοράς.

Ενθαρρύνουμε επίσης τη συνεχή προσήλωση στην προστασία των καταναλωτών, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη. Είναι ζωτικής σημασίας για την εμπιστοσύνη και για την επίτευξη κλίμακας. Από αυτή την άποψη, θεωρώ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η βασική επιλογή περιλαμβάνει σαφείς, εύκολα κατανοητές εγγυήσεις κεφαλαίου και ότι οι υποψήφιοι αποταμιευτές λαμβάνουν την κατάλληλη συμβουλευτική, ώστε το προϊόν που επιλέγεται να είναι κατάλληλο για τις ανάγκες και το προφίλ κινδύνου τους.

Συνολικά, συγχαρητήρια και ας προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα».