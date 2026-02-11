Η Αμερική φαίνεται να πλησιάζει σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν πλέον «σεξουαλική εξαφάνιση» (sextinction), καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι περνούν παρατεταμένες περιόδους χωρίς σεξ. Σύμφωνα με την Έρευνα Γενικής Κοινωνικής Συμπεριφοράς (General Social Survey), στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας στους τρεις άνδρες και μία στις πέντε γυναίκες δεν είχαν καμία σεξουαλική επαφή τον τελευταίο χρόνο.

Όπως συμβαίνει με πολλά σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η συνεχής έκθεση σε πρότυπα τελειότητας ενισχύει την αποξένωση και τη μη ρεαλιστική αντίληψη των σχέσεων.

Η νευροεπιστήμονας του σεξ Ντέμπρα Σο επισημαίνει στο βιβλίο της Sextinction: The Decline of Sex and the Future of Intimacy, που κυκλοφορεί την Τρίτη, ότι η εξιδανίκευση εξωπραγματικών προτύπων έχει οδηγήσει πολλούς άνδρες να πιστεύουν πως influencers με εκατομμύρια ακολούθους μπορεί κάποτε να ενδιαφερθούν για αυτούς. Παράλληλα, έχει πείσει πολλές γυναίκες να στρέφουν την προσοχή τους αποκλειστικά σε άνδρες άνω του 1,80 σε ύψος και με σημαντικό πλούτο.

Η συγγραφέας και ερευνήτρια Ντέμπρα Σο εξηγεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα δεν αποτελούν τη μοναδική τεχνολογική «πρόοδο» που συγκρούεται με τη βιολογία μας. Η ψυχολογία της εξέλιξης, όπως σημειώνει, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στα apps γνωριμιών, όπου κάποιος μπορεί να «ξεφυλλίσει» εκατοντάδες πιθανούς συντρόφους σε μία μόνο συνεδρία – κάτι πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη ιστορία.

Η Σο αποδίδει επίσης σημαντικό μέρος της λεγόμενης «σεξουαλικής ξηρασίας» στη διάδοση της πορνογραφίας. Επισημαίνει ότι η εύκολη και άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό αλλοιώνει τη σεξουαλική επιθυμία των νέων, εκπαιδεύοντάς τους να ανταποκρίνονται σε οθόνες και ωθώντας τους προς συγκεκριμένες πρακτικές, όπως ο πνιγμός ή το βίαιο σεξ. Η ίδια αναγνωρίζει πως η στάση της απέναντι στην πορνογραφία έχει αλλάξει ριζικά, θεωρώντας πλέον ότι επηρεάζει αρνητικά και μακροπρόθεσμα τη σεξουαλικότητα των νεότερων γενεών.

Η άνοδος των AI συντρόφων και η απειλή της «τελειότητας»

Ακόμη πιο δυσοίωνη εμφανίζεται η πρόβλεψη της Σο για το μέλλον, καθώς εκτιμά ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την εξάπλωση των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης. Έπειτα από δοκιμή περισσότερων από δώδεκα πλατφορμών που προσφέρουν ρομαντικούς AI συντρόφους, παρατήρησε ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες οι τεχνολογίες αυτές έγιναν πιο λειτουργικές και ρεαλιστικές. Ο χρήστης, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να επιλέξει την εμφάνιση, τη φωνή και τον τρόπο αντίδρασης του AI συντρόφου, ζητώντας ακόμα και επανάληψη της απάντησης αν δεν του αρέσει.

«Είναι πολύ επικίνδυνο, πιθανώς επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ ρεαλιστικό», προειδοποίησε. «Μπορώ να δω πολλούς ανθρώπους στο μέλλον να λένε: “Λοιπόν, γιατί να μην αποκτήσω έναν σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης; — και, με την πάροδο του χρόνου, ίσως να τον προτιμούν από έναν πραγματικό άνθρωπο».

Η Σο πιστεύει ότι η σεξουαλική ύφεση «θα επιδεινωθεί, επειδή η τεχνολογία προχωράει μόνο προς τα εμπρός» και θεωρεί ότι όλοι πρέπει να ανησυχούν — αν όχι για τον εαυτό τους, τότε για τη μείωση της γονιμότητας και την κατάρρευση των προσωπικών σχέσεων που προκαλεί.

«Στο τέλος της ημέρας, οι περισσότεροι από εμάς λαχταρούμε το ίδιο πράγμα: να μας καταλαβαίνουν και να μας εκτιμούν», είπε. «Όσο περισσότερο προσπαθούμε να το αρνηθούμε ή να το αντικαταστήσουμε με λαμπερές περισπασμούς, τόσο χειρότερα θα είναι τα αποτελέσματα. Οι επιπτώσεις που είναι ενσωματωμένες στη βιολογία μας θα μας στοιχειώσουν δέκα φορές περισσότερο».

Η Σο εκφράζει ανησυχία ότι, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, οι πραγματικοί άνθρωποι ενδέχεται να μην μπορούν να ανταγωνιστούν αυτή την τεχνητή «τελειότητα», γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει βαθιά τις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνική συνοχή.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες και επιπτώσεις στις ορμόνες

Ωστόσο, όπως σημειώνει η nypost, το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στις οθόνες. Η Σο εκφράζει έντονη ανησυχία για αόρατους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ορμόνες. Μεταξύ άλλων μελέτες από το Πανεπιστήμιο Κιούσου, το Environment International και το Aquatic Toxicology έδειξαν ότι άγρια ψάρια που εκτέθηκαν μέσω ανθρώπινων λυμάτων σε αγχολυτικά, αντισυλληπτικά και αντικαταθλιπτικά εμφάνισαν «θηλυκοποίηση» και αλλαγές στη συμπεριφορά ζευγαρώματος.

Η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή

Όπως καταλήγει η Ντέμπρα Σο, ο άνθρωπος ως είδος έχει ανάγκη την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, το βλέμμα στα μάτια και τον ήχο της ανθρώπινης φωνής. Δεν είναι φτιαγμένος για να κρύβεται πίσω από οθόνες και, όσο το ξεχνά αυτό, οι συνέπειες θα γίνονται ολοένα και πιο αισθητές.