Η διμερής συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με αιχμή τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, καθώς και αυτές που υπεγράφησαν στο P-TEC, αλλά και στη διάρκεια της Συνόδου που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος , βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον. Ο έλληνας υπουργός Ενέργειας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ και τον υπουργό Ενέργειας και αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, παρουσία του πρεσβευτή της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνη Αλεξανδρίδη και της πρεσβευτού των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Η συνάντησή μας με τους υπουργούς επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας. Η Ελλάδα άνοιξε τον δρόμο για τον Κάθετο Διάδρομο. Μια πρωτοβουλία σημαντική, με γεωπολιτικό αποτύπωμα, που αναγνωρίστηκε και από τις 22 χώρες που βρίσκονταν στη Διάσκεψη που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος», δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης ο Παπασταύρου, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο των Ενεργειακών Συμφωνιών που υπεγράφησαν σε συνέχεια των Συμφωνιών του P-ΤEC στο Ζάππειο της Αθήνας.

«Συμφωνίες που αναδεικνύουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική. Σήμερα, η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου και αξιόπιστος κόμβος ενεργειακής ασφάλειας. Αύριο, φιλοδοξούμε να αναπτύξουμε τον τομέα υδρογονανθράκων, να παράγουμε φυσικό αέριο προς όφελος των Ελλήνων, της πατρίδας μας και συνολικά της Ευρώπης. Η ενέργεια είναι δύναμη. Δύναμη ασφάλειας, δύναμη ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής. Προχωρούμε μπροστά με εθνική υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση», τόνισε ο Παπασταύρου. Στη συνέχεια χθες ο έλληνας υπουργός πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με τον γερουσιαστή και πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Τζέιμς Ριτς και τα μέλη του Κογκρέσου Τσακ Φλέισμαν και Ράνταλ Βέμπερ.

Χθες σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον σημειώνοντας ότι είναι πολύ μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα μας.

Οι έρευνες

«Γεωπολιτικά» είπε ο Χατζηδάκης «η Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που είναι απλοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Εχουμε μια μετατόπιση της Ευρώπης συνολικά από το ρωσικό αέριο σε άλλες πηγές. Εμείς ήμασταν η απόληξη του ρωσικού αγωγού και τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό αέριο. Αυτό ενισχύει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας και αποτελεί έμπρακτη διάψευση όλων όσοι έλεγαν ότι με την εκλογή Τραμπ η θέση της χώρας θα αδυνάτιζε. Ιδιαίτερα αν το συνδυάσουμε με τις έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης που ακυρώνουν στην πράξη τις θεωρίες για την όποια επίδραση μπορούσε να έχει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αλλά και με τις έρευνες της Exxon στο Ιόνιο οι οποίες θα ξεκινήσουν πολύ πιο γρήγορα».

Στις επαφές αλλά και τη συμφωνία που υπέγραψε η ΟΝΕΧ αναφέρθηκε και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος επεσήμανε ότι αποτελεί μια σημαντική συμφωνία για τη ναυπηγική μας βιομηχανία, την οικονομία μας και τον ελληνικό λαό. «Η ελληνική εταιρεία ΟΝΕΧ υπόγραψε στην Ουάσιγκτον συμφωνία συνεργασίας με τον νοτιοκορεατικό κολοσσό Hanwha, ώστε να ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ πλοία που θα μεταφέρουν LNG και πλωτοί χώροι παραγωγής ενέργειας» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και επισήμανε πως η επέκταση αυτής της συμφωνίας προβλέπει τέτοιου είδους πλοία να μπορούν να ναυπηγηθούν μελλοντικά και στην Ελευσίνα. «Στόχος είναι η ΟΝΕΧ να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, να πραγματοποιήσει καινούργιες επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το κρίσιμο που ενδιαφέρει τους πάντες» σημείωσε χαρακτηριστικά.