Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου πριν από την έναρξη της «Διατλαντικής Συνόδου για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου και τον Κάθετο Διάδρομο».

Η σύνοδος πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον, με διοργανωτή το Ινστιτούτο Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «η Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια για τον κάθετο διάδρομο». Όπως ανέφερε, με σχέδιο, αποφασιστικότητα και επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε πράξη αυτό που έμενε για χρόνια ως προοπτική».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα «μετέτρεψε τη γεωγραφία της σε γεωπολιτική δύναμη», αξιοποιώντας τη διεθνή της αξιοπιστία και σταθερότητα ως μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων και συνεργασιών. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «στρατηγική συνεργασία» που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, διευρύνει τις επιλογές της Ευρώπης και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.

Επενδύσεις και διεθνής συνεργασία

Αναφερόμενος στις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες, σημείωσε ότι «με τη Chevron, με την Exxon Mobil, με τον κάθετο διάδρομο, η Ελλάδα δυναμώνει». Όπως είπε, αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η ενεργειακή στρατηγική της χώρας ενισχύει και τη διεθνή της παρουσία, καθώς η Ελλάδα «δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει».

Η ενεργειακή ατζέντα στην Ουάσιγκτον

Η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στην Ουάσιγκτον συνδέεται με τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια (P-TEC). Στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και η ενίσχυση των υποδομών ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη σημερινή σύνοδο, στο επίκεντρο αναμένεται να τεθούν ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού, διαφοροποίησης πηγών ενέργειας και συντονισμού των ενεργειακών δικτύων της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες υποδομές LNG και στις διασυνδέσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου.