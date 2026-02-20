Πολιτική ρευστότητα που και πάλι δεν εκφράζεται από μια συγκεκριμένη πρόταση, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, παρά το αρνητικό κλίμα για τις επιδόσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης που δείχνει να παγιώνεται. Παράλληλα, χαμηλή δυναμική δείχνουν να έχουν και τα νέα κόμματα που προαναγγέλλονται.

Στα ποιοτικά ευρήματα εξακολουθούν να αποτυπώνονται αρνητικές κρίσεις και ανασφάλεια, με αιχμή, κυρίως, την οικονομία και την ακρίβεια. Το ποσοστό των ερωτηθέντων για την πορεία της χώρας εμφανίζεται σταθερά απαισιόδοξο (68%) όπως σταθερό είναι και το ποσοστό όσων αξιολογούν χειρότερα την προσωπική κατάστασή τους σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Αξιοσημείωτη παραμένει η έλλειψη οικονομικής εμπιστοσύνης στον αντίστοιχο δείκτη ανά επαγγελματικές ομάδες, όπου οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να είναι οι πλέον αρνητικά διακείμενοι στην οικονομική πολιτική με -66%.

Μεταναστευτικό

Ενδιαφέροντα είναι τα ερωτήματα που επέλεξε η Metron Analysis να θέσει σε αυτή την έρευνα σχετικά με το Μεταναστευτικό. Ενώ η πλειοψηφία (56,2%) συμφωνεί ότι η μετακίνηση πληθυσμών είναι αναπόφευκτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένα αντίστοιχο ποσοστό (52%) θεωρεί ότι η επίδρασή της στη χώρα μας είναι αρνητική κι ότι το κάθε κράτος πρέπει να διαμορφώνει δική του μεταναστευτική πολιτική ανεξάρτητη από την ΕΕ και τον ΟΗΕ.

Η τελευταία τάση είναι σαφώς ισχυρότερη στους ψηφοφόρους που δηλώνουν ότι ανήκουν στο Κέντρο, την Κεντροδεξιά και τη Δεξιά. Οχι τυχαία, λοιπόν, υψηλά είναι και τα ποσοστά όσων αξιολογούν αρνητικά ως προς την αποτελεσματικότητά της τη σημερινή μεταναστευτική πολιτική. Στα αμιγώς πολιτικά ερωτήματα, η πολιτική αλλαγή παραμένει πλειοψηφική τάση (62%), ενώ οι αξιολογήσεις κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένουν χαμηλές. Παρ’ όλ’ αυτά η εξάντληση της τετραετίας φαίνεται προτιμότερη από το 52% του δείγματος, ενώ το 48% προκρίνει τις πρόωρες κάλπες. Τον Ιανουάριο στο ίδιο ερώτημα τα ποσοστά ήταν αντίστροφα.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Στην πρόθεση ψήφου τόσο η ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται με χαμηλότερα ποσοστά από τη μέτρηση του Ιανουαρίου. Καθοριστικός παράγοντας για την εκτίμηση ψήφου είναι, όμως, η αναγωγή της αδιευκρίνιστης ψήφου που φτάνει σε αυτή τη μέτρηση το 15,2%. Ετσι, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 29,4% κι ελαφρά αύξηση από τον περασμένο μήνα και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 12,7%. Τρίτη παραμένει η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνοντας 11,2%, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη στα ποσοστά δημοφιλίας των αρχηγών.

Στα πιθανά μελλοντικά κόμματα, το 18,6% θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το 61,3% απαντά πως είναι απίθανο. Αντιστοίχως, ένα 12% είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 68,8% το θεωρεί απίθανο. Τέλος, ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το 18,7% και το αποκλείει το 50,7%. Οι θετικές γνώμες για την Καρυστιανού έχουν μειωθεί στο 38% (από 50% τον προηγούμενο μήνα).