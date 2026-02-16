Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό και ξεκάθαρα μηνύματα για τις μεταρρυθμίσεις αναδεικνύει η νέα δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida. Ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερό προβάδισμα, η μάχη για τη δεύτερη και την τρίτη θέση επαναπροσδιορίζεται, με το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 13,2% και την Πλεύση Ελευθερίας να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο. Παράλληλα, οι πολίτες παίρνουν σαφή θέση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την ώρα που οι “νέοι παίκτες” και τα σενάρια για νέα κόμματα φαίνεται να βρίσκουν, προς το παρόν, συγκεκριμένα εκλογικά ταβάνια.

Συγκεκριμένα, πρώτη δύναμη με ποσοστό 30,1% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συγκεντρώνει 13,2%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 10,9%.

Στην πέμπτη θέση εντοπίζεται το ΚΚΕ με 9,2%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κατατάσσεται έκτος με 5,6%.

Κόμματα όπως το ΜΕΡΑ25 (2,5%), η Φωνή Λογικής (2,3%) και η Νίκη (2,2%) βρίσκονται κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή (3%), ενώ το «Άλλο Κόμμα» συγκεντρώνει 8,6%.

Πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 24,9%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 10,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 9,2%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταλαμβάνουν το 16% και το «Άλλο κόμμα» το 7,1%.

Κάτω από το 20% η δυναμική για Τσίπρα και Καρυστιανού

Την ίδια στιγμή, η εκλογική δυναμική των νέων σχηματισμών παραμένει πιο περιορισμένη απ’ όσο φαινόταν αρχικά. Η πιθανότητα ψήφου σε νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται σε 17,3%, ενώ η αντίστοιχη για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είναι 19,2%, με μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η δυναμική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, με 5,8%. Σημειώνεται πως τα εν λόγω ποσοστά αφορούν δυνητικά εκλογικά όρια και όχι την πρόθεση ψήφου.

Τι λένε οι πολίτες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, την αναθεώρηση του Συντάγματος, οι προτάσεις του πρωθυπουργού εμφανίζουν θετική αποδοχή από την πλειονότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα, το 71,4% υποστηρίζει την τροποποίηση του άρθρου 86, το 69,1% τη δυνατότητα των ανώτατων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους, το 64,6% την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το 62,4% τη γενική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.