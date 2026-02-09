Η εταιρεία Interview πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για την εφημερίδα Political, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τη στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες, γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, να ασχοληθεί με την πολιτική.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα έμπαιναν εννέα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 17,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.
Πρόθεση ψήφου
Αναλυτικά, η εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής:
Νέα Δημοκρατία: 31,9%
ΠΑΣΟΚ: 14%
Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%
Ελληνική Λύση: 7,3%
ΚΚΕ: 6,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%
Φωνή Λογικής: 3,5%
ΜέΡΑ25: 3,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%
Νίκη: 1,4%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Άλλο κόμμα: 14,9%
Απόψεις για τον Παύλο Ντε Γκρες
Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική. Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:
23% – θετικά ή μάλλον θετικά
63% – αρνητικά ή μάλλον αρνητικά
14% – δεν ξέρω/δεν απαντώ
Καρυστιανού και Τσίπρας
Η δημοσκόπηση της Interview, που αναπαρήγαγε ο ΑΝΤ1, περιλάμβανε επίσης ερωτήματα σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.
Στο ερώτημα αν οι πολίτες θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι απαντήσεις ήταν:
- Πολύ πιθανό – 11,8%
- Αρκετά πιθανό – 9%
- Λίγο πιθανό – 10,7%
- Καθόλου πιθανό – 65,8%
Αντίστοιχα, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι συμμετέχοντες απάντησαν:
- Πολύ πιθανό – 9,9%
- Αρκετά πιθανό – 4,7%
- Λίγο πιθανό – 8,4%
- Καθόλου πιθανό – 76,3%