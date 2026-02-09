Η εταιρεία Interview πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για την εφημερίδα Political, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τη στάση των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες, γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, να ασχοληθεί με την πολιτική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα έμπαιναν εννέα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 17,9 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Πρόθεση ψήφου

Αναλυτικά, η εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Απόψεις για τον Παύλο Ντε Γκρες

Οι πολίτες ρωτήθηκαν και για το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική. Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

23% – θετικά ή μάλλον θετικά

63% – αρνητικά ή μάλλον αρνητικά

14% – δεν ξέρω/δεν απαντώ

Καρυστιανού και Τσίπρας

Η δημοσκόπηση της Interview, που αναπαρήγαγε ο ΑΝΤ1, περιλάμβανε επίσης ερωτήματα σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο ερώτημα αν οι πολίτες θα ψήφιζαν κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι απαντήσεις ήταν:

Πολύ πιθανό – 11,8%

Αρκετά πιθανό – 9%

Λίγο πιθανό – 10,7%

Καθόλου πιθανό – 65,8%

Αντίστοιχα, στο ερώτημα για το ενδεχόμενο να ψήφιζαν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι συμμετέχοντες απάντησαν: