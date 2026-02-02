Δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha πραγματοποίησεμε η Alco. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 13 μονάδων από τη δεύτερη θέση, που καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόθεση ψήφου:

    • Νέα Δημοκρατία: 23,5%
    • ΠΑΣΟΚ: 10,5%
    • Ελληνική Λύση: 9,4%
    • Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
    • ΚΚΕ: 7,1%
    • ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%
    • Φωνή Λογικής: 2,8%
    • ΜέΡΑ 25: 2,6%
    • Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%
    • Νίκη: 2,2%
    • Νέα Αριστερά: 1,3%
    • Άλλο κόμμα: 8,8%
    • Αναποφάσιστοι: 18,4%

Επίσης, στο «πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε ένα νέο κόμμα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

  • Καθόλου – 31%
  • Λίγο – 16%
  • Αρκετά – 26%
  • Πολύ – 18%
  • Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 12%

Σε ερώτηση αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσουν διαμαρτυρία οι πολίτες σε ποσοστό 58% απαντούν διαμαρτυρία. Το 37% απαντά ότι θα ψηφίσει με στόχο την κυβερνητική σταθερότητα.

Στο ερώτημα «ποια είναι η γνώμη για την Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση για κόμμα», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

  • Ίδια καλή – 31%
  • Καλύτερη – 9%
  • Ίδια κακή – 9%
  • Χειρότερη – 27%
  • Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 24%

Ακόμα τέθηκε ερώτημα για το αν χρειάζεται πρόγραμμα το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Το αίτημα για Δικαιοσύνη και κάθαρση είναι για σας αρκετό για να ψηφίσετε ένα κόμμα ή χρειάζεται και πρόγραμμα διακυβέρνησης για να συμφωνείτε;», ήταν η ερώτηση με τους πολίτες να απαντούν:

  • Χρειάζεται πρόγραμμα – 76%
  • Είναι αρκετό – 14%
  • Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 10%

