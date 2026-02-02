Δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha πραγματοποίησεμε η Alco. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 13 μονάδων από τη δεύτερη θέση, που καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ.
Η πρόθεση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία: 23,5%
- ΠΑΣΟΚ: 10,5%
- Ελληνική Λύση: 9,4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%
- ΚΚΕ: 7,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,7%
- Φωνή Λογικής: 2,8%
- ΜέΡΑ 25: 2,6%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%
- Νίκη: 2,2%
- Νέα Αριστερά: 1,3%
- Άλλο κόμμα: 8,8%
- Αναποφάσιστοι: 18,4%
Επίσης, στο «πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε ένα νέο κόμμα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:
- Καθόλου – 31%
- Λίγο – 16%
- Αρκετά – 26%
- Πολύ – 18%
- Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 12%
Σε ερώτηση αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσουν διαμαρτυρία οι πολίτες σε ποσοστό 58% απαντούν διαμαρτυρία. Το 37% απαντά ότι θα ψηφίσει με στόχο την κυβερνητική σταθερότητα.
Στο ερώτημα «ποια είναι η γνώμη για την Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση για κόμμα», οι συμμετέχοντες απάντησαν:
- Ίδια καλή – 31%
- Καλύτερη – 9%
- Ίδια κακή – 9%
- Χειρότερη – 27%
- Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 24%
Ακόμα τέθηκε ερώτημα για το αν χρειάζεται πρόγραμμα το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.
«Το αίτημα για Δικαιοσύνη και κάθαρση είναι για σας αρκετό για να ψηφίσετε ένα κόμμα ή χρειάζεται και πρόγραμμα διακυβέρνησης για να συμφωνείτε;», ήταν η ερώτηση με τους πολίτες να απαντούν:
- Χρειάζεται πρόγραμμα – 76%
- Είναι αρκετό – 14%
- Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 10%
