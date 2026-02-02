Δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha πραγματοποίησεμε η Alco. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 13 μονάδων από τη δεύτερη θέση, που καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 23,5% ΠΑΣΟΚ: 10,5% Ελληνική Λύση: 9,4% Πλεύση Ελευθερίας: 7,9% ΚΚΕ: 7,1% ΣΥΡΙΖΑ: 3,7% Φωνή Λογικής: 2,8% ΜέΡΑ 25: 2,6% Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8% Νίκη: 2,2% Νέα Αριστερά: 1,3% Άλλο κόμμα: 8,8% Αναποφάσιστοι: 18,4%



Επίσης, στο «πόσο πιθανό είναι να υποστηρίξετε ένα νέο κόμμα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

Καθόλου – 31%

Λίγο – 16%

Αρκετά – 26%

Πολύ – 18%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 12%

Σε ερώτηση αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν περισσότερο για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα ή για να εκφράσουν διαμαρτυρία οι πολίτες σε ποσοστό 58% απαντούν διαμαρτυρία. Το 37% απαντά ότι θα ψηφίσει με στόχο την κυβερνητική σταθερότητα.

Στο ερώτημα «ποια είναι η γνώμη για την Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση για κόμμα», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Ίδια καλή – 31%

Καλύτερη – 9%

Ίδια κακή – 9%

Χειρότερη – 27%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 24%

Ακόμα τέθηκε ερώτημα για το αν χρειάζεται πρόγραμμα το ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

«Το αίτημα για Δικαιοσύνη και κάθαρση είναι για σας αρκετό για να ψηφίσετε ένα κόμμα ή χρειάζεται και πρόγραμμα διακυβέρνησης για να συμφωνείτε;», ήταν η ερώτηση με τους πολίτες να απαντούν:

Χρειάζεται πρόγραμμα – 76%

Είναι αρκετό – 14%

Δεν ξέρω/δεν απαντώ – 10%