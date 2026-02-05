Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι το 76% των κατοίκων της Γροιλανδίας απορρίπτει την προοπτική να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότεροι εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο αντικατάστασης του δανικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας από τα αμερικανικά πρότυπα υγείας, εκπαίδευσης και φροντίδας ηλικιωμένων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 από τον Δανό δημοσκόπο Sune Steffen Hansen. Μόλις το 8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ένταξη στις ΗΠΑ θα ήταν ωφέλιμη, ενώ το 16% παραμένει αναποφάσιστο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μόνο το 3% αξιολογεί θετικά τα αμερικανικά προγράμματα πρόνοιας, την ώρα που το 59% εκφράζει κυρίως ή έντονα αρνητική στάση.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδουν οι Γροιλανδοί στο σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικής προστασίας. Ως ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, η Γροιλανδία διαθέτει καθολική υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο και εκτεταμένες κοινωνικές παροχές.

«Η έρευνα δείχνει ότι οι Γροιλανδοί απορρίπτουν ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά, ο κόσμος είναι αρκετά ικανοποιημένος με την τρέχουσα κατάσταση της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Hansen.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Lars Løkke Rasmussen έχει απορρίψει την ιδέα ότι οικονομικά κίνητρα θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση των Γροιλανδών. «Πιστεύω ειλικρινά ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν ένα σκανδιναβικό σύστημα πρόνοιας στη Γροιλανδία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχετε εφαρμόσει τέτοιο σύστημα ούτε στη δική σας χώρα», ανέφερε στο Fox News.

Η αντίθεση στην προσχώρηση είναι ιδιαίτερα έντονη στον δήμο Sermersooq, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Nuuk· εκεί το 81% απορρίπτει την ιδέα. Στον νότιο δήμο Kujalleq το ποσοστό υποστήριξης φθάνει το 16%, με την αντίθεση να παραμένει στο 69%.

Ανησυχίες για στρατιωτική εμπλοκή

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) εκφράζουν φόβους για πιθανή στρατιωτική δράση των ΗΠΑ με στόχο τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Οι γυναίκες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

Η νέα δημοσκόπηση ακολουθεί προηγούμενες μελέτες που κατέγραψαν ανάλογη αντίθεση. Έρευνα της Verian τον Ιανουάριο είχε δείξει ότι το 85% των Γροιλανδών δεν επιθυμούσε την ένταξη στις ΗΠΑ, ενώ σχεδόν οι μισοί θεωρούσαν το ενδιαφέρον του προέδρου Donald Trump για το νησί απειλητικό.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ απείλησε με δασμούς και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Τελικά, στα τέλη Ιανουαρίου ανακοίνωσε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, χωρίς όμως να γνωστοποιηθούν λεπτομέρειες.

Η στάση της Γροιλανδίας και της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Jens-Frederik Nielsen δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι «ο διάλογος έχει ξεκινήσει» με την Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας πως οι συνομιλίες πρέπει να συνδυαστούν με στενότερη συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους. «Δεν είμαστε μόνοι και είμαστε προστατευμένοι. Όλες οι χώρες της ΕΕ μας στηρίζουν», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η κρίση έχει επηρεάσει και τη βρετανική κοινή γνώμη. Δημοσκόπηση της YouGov δείχνει ότι το 53% των Βρετανών προτιμά πλέον την ευρωπαϊκή αυτονομία έναντι της διατλαντικής συμμαχίας, αυξημένο κατά εννέα μονάδες από τα μέσα Ιανουαρίου.

Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας ανέρχεται σε περίπου 56.000 κατοίκους.