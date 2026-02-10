Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύθηκε για λογαριασμό της Political. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 31,9%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας. Αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, στη Βουλή θα εισέρχονταν εννέα κόμματα, με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται κατά 17,9 ποσοστιαίες μονάδες από το ΠΑΣΟΚ.

Εκτίμηση πρόθεσης ψήφου

Η εκτίμηση της πρόθεσης ψήφου έχει ως εξής:

ΝΔ: 31,9%

ΠΑΣΟΚ: 14%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,3%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,1%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Άλλο κόμμα: 14,9%

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 26,9%, ΠΑΣΟΚ 12%, Πλεύση Ελευθερίας 6,8%, Ελληνική Λύση 6%, ΚΚΕ 5,5%, ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, ΜέΡΑ25 3,2%, Φωνή Λογικής 3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, Νίκη 1,2% και Νέα Αριστερά 1,4%.

Μειώνονται τα ποσοστά της Μαρίας Καρυστιανού

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται να υποχωρεί στις προτιμήσεις των πολιτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Interview.

Τον Ιανουάριο, στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να αλλάξετε την επιλογή σας υπέρ», τα ποσοστά ήταν 14,5% στο πρώτο κύμα και 13,8% στο δεύτερο. Τον Φεβρουάριο, η μέτρηση δείχνει πτώση στο 11,8%.

Αναλυτικά, πολύ πιθανό να ψήφιζαν κόμμα Καρυστιανού απάντησε το 11,8%, αρκετά πιθανό το 9%, λίγο πιθανό το 10,7%, ενώ καθόλου πιθανό το 65,8%.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Στην ίδια δημοσκόπηση, σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι απαντήσεις ήταν: πολύ πιθανό να ψήφιζαν 9,9%, αρκετά πιθανό 4,7%, λίγο πιθανό 8,4% και καθόλου πιθανό 76,3%.