Ονομάζεται Νίκος, Νικόλας για τους φίλους του, Ανδρουλάκης και μιλώντας χθες στα «ΝΕΑ», στη συνάδελφο κ. Μαρίνου, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Εχει από μόνη της η ζωή αρκετό βάσανο. Ας είμαστε παρέα αληθινή στις δυσκολίες της. Μέσα και πέρα απ’ τους φόβους, προς τον ζωογόνο αγνό έρωτα που αξίζει να μας παρακινεί».

Οχι, δεν είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μετά και το νέο σκάνδαλο που ήρθε να συνταράξει την αβέβαιη ηρεμία του. Για άλλον Ανδρουλάκη πρόκειται, συνονόματο του αρχηγού. Σκηνοθέτη το (κύριο) επάγγελμα, αλλά και κατά δήλωσή του καλλιτέχνη, παιδαγωγό, προπονητή, κασκαντέρ, ανιματέρ, συμφιλιωτή. Επίσης (αυτοπεριγράφεται) ως συνοδοιπόρος και ως φίλος από το μέλλον.

Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα αυτός ο (άγνωστός μου) Ανδρουλάκης – τον άλλο τον ξέρω καλά. Κι αν αντέγραψα μια φράση του από τη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ», είναι για να επισημάνω πόσο ίδια είναι όλα αυτά που δηλώνει ο καλλιτέχνης με όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Το οποίο λες και πληρώνει το προπατορικό αμάρτημα, μόνο αυτό από όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας, και κάθε τόσο βρίσκεται στριμωγμένο στη γωνία…

Το έργο «ΠΑΣΟΚ = σκάνδαλα»…

Ναι, προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι το καινούργιο σκάνδαλο με τα επιδόματα βγήκε στο καπάκι μετά το σκάνδαλο με τα κονδύλια για την κατάρτιση και την επιμόρφωση των ανέργων, για να έχει μια συνέχεια το έργο «ΠΑΣΟΚ = σκάνδαλα». Ναι, διακινήθηκε από τον επικοινωνιακό μηχανισμό του Μεγάρου Μαξίμου, με non paper (και αυτό!), στο οποίο σημειωνόταν ότι κεντρικό ρόλο στο σκάνδαλο έχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ (μήπως και δεν το προσέξει κανείς, δηλαδή…). Ναι, έχει μπει στο μικροσκόπιο οτιδήποτε κινείται γύρω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αφορά φίλους, συγγενείς, κομματικά στελέχη. Ναι, η βασική επιδίωξη είναι να αναποδογυρίσει η εικόνα μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης, όπου τα σκάνδαλα σκάνε το ένα μετά το άλλο, στην αυλή της, σαν πυροτεχνήματα. Ναι, η έρευνα έχει επεκταθεί σε όλο το φάσμα του Δημοσίου, με ερευνητές που θυμίζουν «κυνηγούς κεφαλών», προκειμένου να εντοπιστούν πασόκοι που έχουν βάλει το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι. Ναι, όλα τελούν υπό την κεντρική καθοδήγηση του Μεγάρου Μαξίμου και πρώτος λαμβάνει γνώση, με το που θα εντοπιστεί κάπου, κάτι, που αφορά στέλεχος, φίλο ή συγγενή στελέχους ή ακόμη καλύτερα και του αρχηγού Ανδρουλάκη, ο ίδιος ο πρόεδρος Κυριάκος Α’. Ο οποίος και κάθε φορά στρίβει προς τα κάτω τον αντίχειρα, προκειμένου να τελειώσει, πολιτικά και ηθικά, όποιος εντοπιστεί…

…και τα κλειδιά του κράτους

Σκεφτείτε μόνο τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, των δυο τριών μηνών. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει ούτε «φραπές», ούτε «χασάπης», ούτε εμπλεκόμενοι υπουργοί. Υπάρχει ο λογιστής ενός των εμπλεκομένων, που, ω του θαύματος, είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη. Στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» δεν υπάρχει ούτε ο κολλητός υπουργών, γαλάζιος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ούτε ο πολιτικός μηχανικός Παπαστεργίου, νυν υπουργός, που βεβαίωσε την άδεια λειτουργίας. Υπάρχει ένας εμπειρογνώμονας που προσέλαβε η επιχείρηση ως σύμβουλο για το δυστύχημα και ο οποίος κατά το παρελθόν είχε καταγραφεί, άκουσον άκουσον, ως πασόκος. Το σκάνδαλο με τις επιχορηγήσεις του υπουργείου Εργασίας για την κατάρτιση των ανέργων δεν έχει να κάνει με το ποια διοχέτευε τα κονδύλια σε ημετέρους για μερικά χρόνια, και εν συνεχεία ανέλαβαν αυτή την ωραία δουλειά οι υπουργοί υλοποιώντας τις εντολές του Μεγάρου Μαξίμου, όχι! Είναι ο «πράσινος» Παναγόπουλος που ελέγχεται για το 2% με 3% του ύψους των κονδυλίων.

Στο «καινούργιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΑ δεν έχει σημασία ποιοι είναι αυτοί που άφησαν ανοχύρωτο τον Οργανισμό για να τρυπώνουν τα κάθε είδους τρωκτικά, σημασία έχει ότι διευθύντρια του Οργανισμού που ελέγχεται για τις παροχές ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κοντά στον Ανδρουλάκη. Κι ας εξελίχθηκε το σκάνδαλο επί κυβέρνησης ΝουΔου.

Συμπέρασμα δεν έχει. Μία μόνο παρατήρηση: άμα έχεις τα κλειδιά του κράτους στα χέρια σου, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Πρόσεχε όμως. Παραγνωρίζεις ότι αυτό δεν διαρκεί για πάντα. Κάποια στιγμή, τελειώνει. Τότε να σε δω…

«Εγώ ή το χάος»

Ενας καλός κύριος, με τον οποίο συνομιλώ τακτικά περί πολιτικής, μου έλεγε χθες ότι «όλο αυτό» (δηλαδή η διαρκής ανάδειξη σκανδάλων στα οποία έχουν συμμετοχή πασόκοι) έχει να κάνει με τον καταγγελτικό λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη περί διεφθαρμένης κυβέρνησης. Οτι πρόκειται για την οργίλη αντίδραση Κυριάκου Α’, η οποία μπορεί να συμπυκνωθεί θεωρητικά ως εξής: «Μας κατηγορείς για διαφθορά; Πάρε να ‘χεις»!

Μπορεί να είναι και έτσι τα πράγματα, είπα στον δικό μου – παλαιός κοινοβουλευτικός, δε. Ομως, κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό είναι βαθύτερο: ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ επιδιώκει να καταστήσει, όσο πιο στερεό γίνεται, στην κοινωνία το δίλημμα «εγώ ή το χάος». Επιχειρεί δηλαδή να δυσφημήσει το ΠΑΣΟΚ στον ζωτικό του χώρο, το πολιτικό κέντρο, με στόχο να του αφαιρέσει κάθε πιθανότητα ανάκαμψης και να αθροίσει στη ΝουΔου όσο περισσότερους απογοητευμένους από το ΠΑΣΟΚ μπορεί. Με δυο λόγια, όλη η προσπάθεια είναι να δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στο πολιτικό κέντρο, ώστε το Κέντρο να μην έχει άλλη επιλογή, παρά να τον ψηφίσει στις εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Περί πνευματικών δικαιωμάτων

Οπως και σε πολλά άλλα, για να μην πω «όλα» και προκαλέσω παρεξηγήσεις, βρέθηκαν και προβλήματα στην προσπάθεια του ελληνικού Δημοσίου να αποκτήσει τις περίφημες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Υπάρχει θέμα, μας διαβεβαίωσε ομάδα νομομαθών, σχετικά με την προσπάθεια αυτή. Ποιο είναι το θέμα; Οτι οι φωτογραφίες, λέει, ενδέχεται να έχουν… «πνευματικά δικαιώματα», τα οποία καθιστούν απαγορευτική την απόκτησή τους!!!

Αφήνω κατά μέρος ότι έχουν περάσει 82 χρόνια από την ημέρα που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες και πάω στην ουσία: ποιος θα διεκδικήσει «πνευματικά δικαιώματα» για τις φωτογραφίες που τράβηξε ένας Ναζί αξιωματικός για να απαθανατίσει τα αντίποινα της Γκεστάπο στην αντίσταση του ελληνικού λαού; Συγγενής του, Γερμανός την καταγωγή, προφανώς. Πολύ ωραία. Να ζητήσει να πληρωθεί από τις γερμανικές αποζημιώσεις, που ακόμα δεν έχουν δοθεί στην Ελλάδα!

Μα τι τρέλες είναι αυτές που ακούμε, Θεέ μου, μόνο και μόνο για να έχουμε θέμα προς συζήτηση;

Οι υπερβολές του ΚΚΕ

Μόνο το Κόμμα, ένα είναι το Κόμμα, το ΚΚΕ, πανηγυρίζει για όλη αυτή την κατάσταση. Πρώτον, βρήκε θέμα να πιέσει την κυβέρνηση. Δεύτερον, κάνει μια δωρεάν καμπάνια για την προσέλκυση νέων οπαδών (εμείς οι κομμουνιστές αντισταθήκαμε στην Κατοχή, ιδού και οι αποδείξεις). Τρίτον, κάνει μια δεύτερη καμπάνια μεταξύ των νέων ανθρώπων που δεν είχαν ιδέα τι είχε συμβεί στην Ελλάδα, στα χρόνια της γερμανικής κατοχής.

Χθες, δε, το απόγευμα, το Κόμμα πραγματοποίησε και πορεία στην Καισαριανή, που κανείς δεν κατάλαβε γιατί, με σύνθημα «στον θάνατο ατρόμητοι με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό» (θαυμάζω αυτόν που βγάζει τα συνθήματα του Κόμματος – αλήθεια), λες και η πολιτεία, με το που θα τις αγοράσει, θα τις κάνει κορνίζα και θα τις τοποθετήσει κάπου για να τις βλέπουν μεταξύ τους τα στελέχη της κυβέρνησης.

Είναι οι γνωστές υπερβολές του ΚΚΕ, δεν αμφιβάλλω, αλλά κάπου ώπα, σύντροφοι. Υπάρχει και ένα όριο…