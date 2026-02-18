Ισχυρά αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες οι ελληνικές τράπεζες, συνεχίζοντας την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία που διαγράφουν τα τελευταία χρόνια. Το κλείσιμο της χρονιάς αναμένεται να φέρει τα συνολικά κέρδη των τραπεζών λίγο πάνω από τα μεγέθη του 2024, όταν η καθαρή κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική) διαμορφώθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ. Ετσι, τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων τραπεζών αναμένεται να ανέλθουν γύρω στα 4,5 δισ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά χρήματα (περίπου 2,5 δισ. ευρώ) θα μοιραστούν αμέσως ή εμμέσως στους μετόχους εν είδει μερίσματος ή μέσω επαναγοράς μετοχών.

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη πιστωτική επέκταση που κατέγραψαν οι τράπεζες το 2025, που ενισχύθηκε από το γεγονός ότι οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ σταμάτησαν τον Ιούνιο, με το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο 2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων των τραπεζών ξεπέρασαν τα 11,1 δισ. ευρώ μόνο το δ’ τρίμηνο του έτους καταγράφοντας αύξηση 70% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, πάνω από τα μισά εξ αυτών (6,6 δισ. ευρώ) βγήκαν από τα ταμεία των τραπεζών τον Δεκέμβριο, επομένως δεν έχουν ακόμη αποδώσει τόκους. Ακόμα και αν εξαιρεθούν τα ποσά του Δεκεμβρίου όμως, τα δάνεια του δ’ τριμήνου είναι κατά 20% υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα του διμήνου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2024. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είχαν αυξήσει τα ενήμερα δάνειά τους κατά 10,5 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, το 2025 υπήρξε χρονιά εξαγορών για τις ελληνικές τράπεζες, που έχουν θέσει ως προτεραιότητα την αύξηση των εσόδων τους από προμήθειες, ώστε να συγκλίνουν με την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά τη διαφοροποίηση των εσόδων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν βάλει στο… μάτι ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης πλούτου, αλλά και fintechs. Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, που ξεκινά την επόμενη Πέμπτη (26/2) με Eurobank και Πειραιώς, οι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα για την επόμενη τριετία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού τους στον τομέα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων.

Κλείνει το «ντιλ» της ΕΤΕ

Η Εθνική Τράπεζα φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού στη θυγατρική της ασφαλιστικής Allianz στην Ελλάδα, ενώ αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται εργασίες due diligence (χρηματοοικονομικού ελέγχου) στην ασφαλιστική. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα έρθει στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Εξάλλου, δεν αποκλείεται η ΕΤΕ να προχωρήσει σε περισσότερες κινήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Την ασφαλιστική αγορά εξετάζουν επίσης Alpha Bank και CrediaBank, ενώ η Πειραιώς έχει βολιδοσκοπήσει χρηματιστηριακές εταιρείες.

Ρυθμίσεις 6,8 δισ. ευρώ

Παράλληλα, η Ενωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) ανακοίνωσε ότι οι servicers προχώρησαν σε ρυθμίσεις δανείων συνολικής αξίας 6,8 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2024. Εξ αυτών, τα 3,6 δισ. ευρώ αφορούν διμερείς ρυθμίσεις, ενώ σε 1,6 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού και σε ακόμα 1,6 δισ. ευρώ οι ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010). Συνολικά, οι servicers διαχειρίζονται δάνεια που ξεπερνούν τα 92 δισ. ευρώ σε αξία και τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερους από 2,6 εκατ. οφειλέτες!