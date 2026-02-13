Το να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο παιχνίδι της χρονιάς με τον ΠΑΟΚ με διαφορετική ενδεκάδα από αυτές με τις οποίες αγωνίστηκε στα τρία προηγούμενα δεν είναι παράξενο διότι έχει μεσολαβήσει μια μεταγραφική περίοδος στην οποία οι Πράσινοι έχουν αλλάξει αρκετά αποκτώντας οκτώ ποδοσφαιριστές.

Το πραγματικά παράδοξο είναι ότι στον ημιτελικό του Κυπέλλου της περασμένης Τετάρτης ο κόουτς Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης την περασμένη Κυριακή.

Οπως σας έχω εξηγήσει, ο τρόπος που ο Μπενίτεθ προετοιμάζει τα παιχνίδια του ΠΑΟ είναι απλός, αν και πολύ ιδιαίτερος: ο Ισπανός αναλύει τον αντίπαλο που ο ΠΑΟ έχει μπροστά του και αποφασίζει με ποια ενδεκάδα και ποια στρατηγική θα τον κερδίσει.

Ομως στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει κάτι που θα έπρεπε ο κόουτς να λάβει σοβαρά υπόψη του: η νίκη του ΠΑΟ στο Γ. Καραϊσκάκης ήταν για τους οπαδούς της ομάδας (αλλά και για την ίδια την ομάδα…) ένα από τα ελάχιστα αποτελέσματα που έδωσε μια κάποια χαρά – πολλοί τη χαρακτήρισαν και ως «νίκη της χρονιάς».

Οταν υπάρχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα τι πιο λογικό από το να παρουσιάσεις στο επόμενο ματς την ίδια αρχική ενδεκάδα ελπίζοντας ότι οι παίκτες έχουν την ψυχολογία που η δύσκολη περίσταση απαιτεί;

Μέθοδος

Καθώς σιγά – σιγά κατανοούμε τη μέθοδο του Μπενίτεθ είναι νομίζω φανερό πως ο κόουτς δεν πιστεύει σε πράγματα όπως η «καλή ψυχολογία», το «μομέντουμ», η «θετική αύρα» κ.λπ. Πιστεύει απλά στην αναλυτική του ικανότητα και σε τίποτα άλλο. Αλλά στην περίπτωση του ημιτελικού της Τούμπας δεν είδαμε ούτε αυτή. Ο Μπενίτεθ προσπάθησε να σταματήσει τον ΠΑΟΚ με έναν Παναθηναϊκό που για αρκετή ώρα προσπαθούσε να παίξει όπως στο Γ. Καραϊσκάκης – με την ίδια δηλαδή τακτική της αναμονής. Οπότε η επιλογή να πειράξει την ενδεκάδα γίνεται ακόμα πιο παράδοξη: αφού η στρατηγική ήταν ίδια, γιατί να μη χρησιμοποιήσει τους παίκτες που στο Γ. Καραϊσκάκης φάνηκε ότι μπορούν να την υπηρετήσουν; Κάνω ερωτήσεις χωρίς να περιμένω απαντήσεις. Ομολογώ πως κατανοώ τη μεθοδολογία του Μπενίτεθ. Αλλά τίποτα άλλο απ’ όσα αποφασίζει.

Αμυνα

Ο Παναθηναϊκός του Ισπανού έχει ξεχάσει εντελώς τι θα πει «παίζω επίθεση». Σε τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι (με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης και τα δυο με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο) έχει πετύχει ένα γκολ: αυτό στο Φάληρο που ήρθε γιατί ο Ταμπόρδα κέρδισε τέσσερις κόντρες και ο τερματοφύλακας Τζολάκης έκανε λάθος έξοδο.

Στην Τούμπα, σε ένα ματς που ο ΠΑΟ έπρεπε για να προκριθεί να ανατρέψει το σε βάρος του 0-1, ο Παναθηναϊκός έκανε μια ευκαιρία, που μόνο μεγάλη δεν τη λες. Οταν μετά το γκολ με το οποίο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε ο ΠΑΟ έπρεπε να αντιδράσει, ο Μπενίτεθ έριξε στο ματς τέσσερις επιθετικούς και μέσους: τον Σάντσεθ, τον Σφιντέρσκι, τον Ζαρουρί και τον νεοφερμένο Γιάγκουσιτς.

Ολοι αυτοί έκαναν ακριβώς ό,τι αυτοί που ξεκίνησαν στο ματς, δηλαδή τίποτα. Στην αρχική ενδεκάδα βρέθηκαν ο Τεττέη, ο Αντίνο, ο Μπακασέτας, ο Ταμπόρδα: ουδείς κατάφερε να προβληματίσει σε κάτι την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Αναζήτηση

Ο ΠΑΟ βρίσκεται σε μόνιμη αναζήτηση ενός παίκτη που θα παίξει στην επίθεση τον ήρωα της μιας βραδιάς. Ο τελευταίος που ανέλαβε τον ρόλο (κι εν μέρει τα κατάφερε στα ματς με τη Ρόμα και τον Ολυμπιακό) ήταν ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Τις προάλλες, και μετά τη νίκη του ΠΑΟ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, έγραφα ότι ο Αργεντίνος δεν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, όχι γιατί υπήρχε προκατάληψη από τους προπονητές του αλλά γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνυπάρξει αγωνιστικά με τον Τάσο Μπακασέτα. Ο Μπενίτεθ στην Τούμπα παρουσίασε ξανά μαζί τους δύο. Ουδείς είδε τον Μπακασέτα. Που απλά άθελά του με την παρουσία του μπέρδεψε και τον Ταμπόρδα. Στα social media υπήρξε δυσφορία μερίδας οπαδών του ΠΑΟ εναντίον του. Μόνο που δεν φτιάχνει αυτός τη σύνθεση της ομάδας και σίγουρα δεν φταίει αν ο Μπενίτεθ δοκίμασε πάλι κάτι που έχει φανεί πως δεν λειτουργεί.

Ξανά

Στην Τούμπα φάνηκε ξανά και η διαφορά του ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟ – διαφορά όχι μόνο στην ποιότητα και στην απόδοση αλλά ακόμα και στην προσέγγιση.

Ενώ ο Μπενίτεθ άλλαξε τον ΠΑΟ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρουσίασε την ομάδα του με την ίδια ενδεκάδα που αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα ντέρμπι του Κυπέλλου, δηλαδή σε αυτό με τον Ολυμπιακό και σε αυτό που έγινε στη Λεωφόρο μία εβδομάδα πριν από τη ρεβάνς της Τετάρτης.

Ο Μπενίτεθ είναι λίγο μαστροχαλαστής: ο Λουτσέσκου δεν ήθελε να πειράξει τίποτα. Και η επιλογή του Ρουμάνου φάνηκε λίγο υπερβολική: ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης.

Αλλά όταν υπάρχει το σπαρτίτο θα βρεθούν και οι κατάλληλοι ερνηνευτές. Οταν τραυματίστηκε στο 38΄ ο Πέλκας ο Λουτσέσκου υποχρεωτικά πέρασε στο ματς τον Γιακουμάκη και τον νεαρό Χατσίδη που έπρεπε να μπει στη θέση του Μύθου, αφού με βάση τον κανονισμό διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδος πρέπει στο γήπεδο να βρίσκεται ένας Ελληνας που δεν είναι πάνω από 21 ετών. Οι δυο που μπήκαν έκριναν το ματς σκοράροντας, αλλά και η δουλειά των υπόλοιπων ήταν η πρέπουσα. Ηταν η δουλειά μιας ομάδας με παίκτες που ξέρουν τον ρόλο τους κι έχουν απέναντί τους έναν αντίπαλο που έχει παίκτες που μοιάζουν να αναρωτιούνται πού βρίσκονται.

ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΠΑΟ: τα προβλήματά του είναι εντελώς διαφορετικά. Πρόβλημα για τον Λουτσέσκου είναι οι τραυματισμοί: αυτός του Πέλκα είναι ο τρίτος μέσα στη σεζόν κι ήρθε σε μια στιγμή που λείπει και ο Κωνσταντέλιας αλλά και ο Ντεσπόντοφ που θα μπορούσε στο ματς της Κυριακής με την ΑΕΚ να δώσει λύσεις στην επίθεση. Πρόβλημα μπορεί να είναι και η κόπωση του Ζίφκοβιτς και κυρίως του 38χρονου Τάισον από τα συνεχόμενα ματς. Οπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα η τυχερή της ιστορίας είναι η ΑΕΚ. Θα πάει την Κυριακή στην Τούμπα να βρει τον ΠΑΟΚ με απουσίες, ύστερα από τρία σκληρά παιχνίδια (δύο με τον ΠΑΟ κι ένα με τον Αρη) και πριν από το ματς με τη Θέλτα που ακολουθεί. Κι αν η ΑΕΚ δεν χάσει, με δεδομένο ότι ακολουθεί σύντομα ένα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, μου μοιάζει δύσκολο να χάσει την πρωτιά στη βαθμολογία στο τέλος της κανονικής περιόδου.