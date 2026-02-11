Ο Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Χ ότι ο Νάιτζελ Χέις–Ντέιβις απέρριψε την πρόταση της Φενέρμπαχτσε, επισημαίνοντας παράλληλα πως η τουρκική ομάδα δεν σκοπεύει να βελτιώσει την προσφορά της.

🚨 Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi. • Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 11, 2026

«Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους. Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε τον παίκτη πως δεν θα αυξήσει την προσφορά της για να μην επηρεάσει την ισορροπία στην ομάδα».