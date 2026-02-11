Το σίριαλ για την υπογραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συνεχίζεται. Ο 31χρονος Αμερικανός, που έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς, είναι στην αναζήτηση του νέου σταθμού της καριέρας του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστά, στην κούρσα για την απόκτηση του MVP του Final Four του 2025 είναι η Χάποελ Τελ Αβίβ και η πρώην ομάδα του Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στον παίκτη, αλλά όπως αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκείνος την απέρριψε.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερσάν Σερντάλ ανέφερε μέσω του X οτι ο παίκτης δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο 31χρονος φόργουορντ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του.

Τι αναφέρει ο Τούρκος για τον Χέιζ-Ντέιβις

«Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο παίκτης δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την απόφασή του σχετικά με την επιλογή της ομάδας του σε καμία από τις δύο πλευρές», σημείωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε 1.3 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 7.2 λεπτά σε 27 αγώνες με την φανέλα των Σανς. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε το καλοκαίρι του 2025 κατακτώντας το treble προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρο του NBA.