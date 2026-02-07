Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις και τις ομάδες που έχουν στρέψει την προσοχή τους στην περίπτωσή του. Τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου, οι Μιλγουόκι Μπακς τον άφησαν ελεύθερο, στέλνοντάς τον στη λίστα των waivers, γεγονός που άνοιξε νέο κύκλο εξελίξεων για το μέλλον του.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για τον ίδιο όσο και για τους εκπροσώπους του. Αν μέχρι το πρωί της Κυριακής (8/2) δεν προκύψει πρόταση από το NBA, τότε η επιστροφή του στην Ευρώπη θα αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο. Ο περσινός MVP του Final Four της Euroleague φαίνεται έτοιμος να εξετάσει σοβαρά τα δεδομένα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, τρεις ομάδες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησής του. Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ εμφανίζονται ιδιαίτερα «ζεστοί», ενώ στο κάδρο παραμένει και η Φενέρμπαχτσε, με την οποία ο Χέιζ-Ντέιβις διατηρεί εξαιρετική σχέση από το παρελθόν.

Το BasketNews ανέφερε ότι οι «πράσινοι» και η ισραηλινή ομάδα έχουν προβάδισμα, κυρίως λόγω των οικονομικών προτάσεων που είναι διατεθειμένες να καταθέσουν. Από την πλευρά της, η Φενέρ στηρίζεται στο γνώριμο περιβάλλον για τον παίκτη, αλλά και στη συνεργασία του με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ προσφέρουν συμβόλαια που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Η Φενέρμπαχτσε, από την άλλη, φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2028, με συνολικές απολαβές κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η τελική απόφαση πλησιάζει και όλα δείχνουν πως ο Χέιζ-Ντέιβις ετοιμάζεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Euroleague.