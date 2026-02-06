Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε, μεταξύ άλλων, πως οι «ερυθρόλευκοι» σε όλα τα ματς στη Euroleague πρέπει να δίνουν το 100%.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βεζένκοφ:

«Είχαμε κακή απόδοση κόντρα στην Ντουμπάι. Έπρεπε να επιστρέψουμε στις νίκες. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε. Κάθε ματς στην Ευρωλίγκα είναι σημαντικό, δεν υπάρχουν κακές ομάδες. Κάθε εβδομάδα πρέπει να δίνουμε το 100%. Είμαι χαρούμενος που παίξαμε τόσο όμορφα, που τα δώσαμε όλα στην άμυνα. Είναι καλή εμφάνιση και μας προδιαθέτει για το μέλλον.

Όταν κερδίζεις όλοι είναι χαρούμενοι, ο κόσμος, οι παίκτες. Πριν από δύο εβδομάδες το πιο δύσκολο ήταν να βρει ο καθένας τον ρόλο του. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον εγωισμό μας για καλό. Βρήκαμε την χημεία μας και συνεχίζουμε να δουλεύουμε για αυτό. Οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση».

Ντόρσεϊ: «Θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες»

«Θέλαμε να επιστρέψουμε στις νίκες και το κάναμε. Πήραμε το προβάδισμα και δεν θέλαμε να αφήσουμε τον αντίπαλο να επιστρέψει. Πολλές ομάδες δεν έχουν κερδίσει στο Ντουμπάι. Σήμερα παλέψαμε και κερδίσαμε. Ξέραμε πόσο σημαντικό ήταν. Θα ξεκουραστούμε λίγο και θα ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς», ανέφερε από την πλευρά του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.