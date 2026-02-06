Την πιο πειστική και ολοκληρωμένη εμφάνισή του στη φετινή EuroLeague πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, διαλύοντας τη Βίρτους Μπολόνια με το εκκωφαντικό 109-77 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και επιστρέφοντας εμφατικά στις νίκες.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σαφώς πιο συγκεντρωμένοι και βελτιωμένοι σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι στο Ντουμπάι, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και μετατρέποντας την αναμέτρηση σε… μονόλογο. Με τη νίκη αυτή ανέβηκαν στο 17-9 και βρίσκονται μόνοι στη δεύτερη θέση της κατάταξης, έχοντας μάλιστα και έναν αγώνα λιγότερο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (εντός, 17/3). Στον αντίποδα, η Βίρτους έπεσε στο 12-15 και απομακρύνθηκε τρεις νίκες από τη δεκάδα.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ηγήθηκε της προσπάθειας του Ολυμπιακού με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους και 5/9 τρίποντα. Πολύτιμη συνεισφορά πρόσφεραν επίσης ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (7 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και ο Εβάν Φουρνιέ (11 πόντοι, 2 ασίστ). Από τους Ιταλούς, μόνο ο Τζάλοου ξεχώρισε με 13 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Επόμενη υποχρέωση για τον Ολυμπιακό είναι το εντός έδρας ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στις 12/2 (21:15), ενώ η Βίρτους αντιμετωπίζει την ίδια ημέρα την Εφές στην Κωνσταντινούπολη (19:30).

Το εκρηκτικό δεύτερο δεκάλεπτο «καθάρισε» το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό νωθρό και χωρίς αμυντική ένταση, κάτι που έδωσε στη Βίρτους το προβάδισμα (10-6 στο 4’). Η αντίδραση ήρθε με τον Γουόρντ να ισοφαρίζει σε 14-14 (6’), ενώ ο Βεζένκοβ, φτάνοντας γρήγορα τους 8 πόντους, έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (16-14 στο 7’).

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με εναλλαγές στο σκορ, τη Βίρτους να προηγείται προσωρινά με 21-16, αλλά τον Ολυμπιακό να απαντά με δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ και επιμέρους 8-2 για το 24-23.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν γκάζι. Η επίθεση λειτούργησε άψογα, ο Βεζένκοβ τιμώρησε κάθε λάθος των Ιταλών και το σκορ ξέφυγε στο 36-27 (13’). Με τον Τζόζεφ ιδιαίτερα αποτελεσματικό από την περιφέρεια και τον Φουρνιέ να προσθέτει το δικό του τρίποντο, η διαφορά εκτοξεύθηκε στο 44-28 (16’).

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε πλήρως, δεχόμενος μόλις 5 πόντους σε έξι λεπτά, «έτρεξε» σερί 25-5 και έκλεισε το πρώτο μέρος στο +27 (61-34), ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό δεκάλεπτο με επιμέρους 37-11.

Συνέχισε το… πάρτι μέχρι το τέλος

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε τίποτα. Ο Ντόρσεϊ συνέχισε «καυτός», έφτασε τους 15 πόντους και το σκορ πήγε στο 70-40 (24’). Με τον Μιλουτίνοφ να κυριαρχεί στη ρακέτα, η διαφορά ανέβηκε στο +36 (78-42 στο 26’), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με buzzer beater τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 90-50.

Στην τελευταία περίοδο, το αποτέλεσμα είχε κριθεί. Οι δύο προπονητές μοίρασαν τον χρόνο συμμετοχής, το ΣΕΦ συνέχισε να πανηγυρίζει και ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στη νίκη με το τελικό 109-77.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 90-50, 109-77.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόζα, Έντουαρντς, Νιανγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς, Άλστον, Τσάνκα, Χάκετ, Φεράρι, Ντιαρά, Τζάλοου, Ακέλε.