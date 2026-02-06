Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Βίρτους, δείχνοντας εξαιρετικό πρόσωπο και στις δύο πλευρές του παρκέ, με την επιθετική του παραγωγικότητα να ξεχωρίζει.

Στο παιχνίδι για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, οι «ερυθρόλευκοι» κυριαρχούν πλήρως, φτάνοντας τους 89 πόντους ήδη με την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, την ώρα που έχουν περιορίσει τους Ιταλούς μόλις στους 50.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνδυάζει σφιχτή άμυνα με υψηλό ρυθμό στην επίθεση, παρουσιάζοντας μια από τις πιο παραγωγικές της βραδιές στη φετινή διοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί πως σε πολλά παιχνίδια της EuroLeague, οι τελικές επιδόσεις είναι χαμηλότερες από τη συγκομιδή του Ολυμπιακού στα πρώτα 30 λεπτά.

Οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους ακόμη ένα δεκάλεπτο, με στόχο να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό απέναντι στη Βίρτους και να ολοκληρώσουν μια εντυπωσιακή εμφάνιση.