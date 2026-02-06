Αποθεωτική ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε ο κόσμος του Ολυμπιακού στον Γιώργο Μπαρτζώκα, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τη Βίρτους το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου (21:15, Novasports Prime) και τη στιγμή που ο προπονητής της ομάδας εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, σύσσωμο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σηκώθηκε όρθιο, χαρίζοντάς του ένα θερμό χειροκρότημα.