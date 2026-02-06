LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
O Ολυμπιακός ανακοίνωσε SOLD OUT για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια
Κατάμεστο θα είναι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι της 6ης Φεβρουαρίου (21:15, Novasports Prime) Με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επιβεβαίωσαν ένα ακόμη sold-out στη φετινή διοργάνωση, εκφράζοντας […]
Τα πανό των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τα θύματα της Θύρας 7
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν τη Βίρτους το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου (21:15, Novasports Prime, LIVE MatchCenter SPORT24) και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, στις εξέδρες του […]
Η 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime), έχοντας να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα στο ρόστερ του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την εντός έδρας αναμέτρηση, χωρίς να μπορεί να υπολογίζει στους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλη Λαρεντζάκη […]
Ο Έβαν Φουρνιέ στηρίζει τον Μπαρτζώκα – Δείτε το μπλουζάκι που φοράει
Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εκφράσει τη στήριξή του στον προπονητή του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά το περιστατικό που σημειώθηκε με φίλαθλο στο Ντουμπάι, με τον Γάλλο σταρ να δείχνει ξεκάθαρα τη θέση του. […]
Σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο στη Μονακό – Στα ύψη τα χρέη της ομάδας
Οι εξελίξεις γύρω από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη είναι ραγδαίες, με τα προβλήματα να μην περιορίζονται μόνο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της «L’ Équipe», ο γαλλικός σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές δυσκολίες Η καθοδική πορεία στο παρκέ συνοδεύεται από έντονη οικονομική αστάθεια, καθώς εδώ και καιρό είναι γνωστό […]