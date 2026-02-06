Κατάμεστο θα είναι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το παιχνίδι της 6ης Φεβρουαρίου (21:15, Novasports Prime)

Με επίσημη ανακοίνωσή τους, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επιβεβαίωσαν ένα ακόμη sold-out στη φετινή διοργάνωση, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες τους προς τον κόσμο της ομάδας για τη διαρκή και δυναμική στήριξη.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«SOLD OUT ξανά! Το ΣΕΦ θα είναι “γεμάτο” στην αποψινή (06/02, 21.15) μάχη με τη Βίρτους Μπολόνια και η φωνή σας θα κάνει τη διαφορά.

Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξη!»