Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague (21:15, Novasports Prime), έχοντας να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα στο ρόστερ του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την εντός έδρας αναμέτρηση, χωρίς να μπορεί να υπολογίζει στους Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Κώστα Παπανικολάου. Εκτός πλάνων παραμένει και ο Μουστάφα Φαλ, περιορίζοντας τις επιλογές του Έλληνα τεχνικού.