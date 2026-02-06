Το όνειρο του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις για καθιέρωση στο ΝΒΑ μοιάζει να απομακρύνεται όσο περνούν οι ώρες. Παρότι ο ίδιος ήθελε –και εξακολουθεί να θέλει– να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, οι Σανς δεν του έδωσαν τον ρόλο που προσδοκούσε. Το συμβόλαιό του αποδεσμεύτηκε, μεταφέρθηκε στους Μπακς, όμως ούτε στο Ουισκόνσιν βρέθηκε η πολυπόθητη αγωνιστική «στέγη» για τον 31χρονο φόργουορντ.

Πλέον, το όνομά του βρίσκεται στη free agency και αν μέχρι αύριο (7/2) δεν προκύψει κάποια αξιόλογη πρόταση από το ΝΒΑ, τότε όλα δείχνουν πως ο άλλοτε αγαπημένος παίκτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Ευρώπη.

Τα σενάρια πληθαίνουν και η φημολογία φουντώνει. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το ενδιαφέρον έχει ατονήσει, όμως στην Ευρώπη ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο περσινός MVP του Final Four της EuroLeague, εφόσον επαναπατριστεί αγωνιστικά, δεν σκοπεύει να συζητήσει πρόχειρες λύσεις. Θα εξετάσει μόνο προτάσεις με προοπτική και οικονομική ασφάλεια, δηλαδή συμβόλαια που δεν θα περιορίζονται μόνο στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Σε αυτά τα δεδομένα, η Φενέρμπαχτσε δύσκολα μπορεί να κινηθεί με άνεση. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το «BasketNews», αν και η επιστροφή του στην Πόλη δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Η ικανότητα της τουρκικής ομάδας να «χτίζει» ευέλικτα συμβόλαια τα τελευταία χρόνια, την κρατά θεωρητικά μέσα στο παιχνίδι.

Παναθηναϊκός και Χάποελ πρώτοι στην κούρσα – Η Φενέρ παρακολουθεί

Όπως επισημαίνουν και άλλα ευρωπαϊκά Μέσα, οι ομάδες που μπορούν να καλύψουν τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις του Χέιζ-Ντέιβις είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Ουρμπόνας και του επιτελείου του «BasketNews», δύο είναι οι βασικοί διεκδικητές: ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Χάποελ θεωρείται από πολλούς το πιο «δυνατό» οικονομικά κλαμπ, τόσο για το υπόλοιπο της σεζόν όσο και για μακροχρόνιες συμφωνίες. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ο Οφέρ Γιανάι κινήθηκε πρόσφατα και για τον Γιαμπουσέλε, πριν εκείνος καταλήξει στο Σικάγο.

Το ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάζει τη Χάποελ ως το φαβορί σε περίπτωση επιστροφής του παίκτη στην Ευρώπη. Ωστόσο, το ήδη γεμάτο ρόστερ της, η καλή παρουσία των Γουέινραϊτ και Μάλκολμ στις θέσεις των φόργουορντ, αλλά και οι επανειλημμένες ανησυχίες του Εργκίν Αταμάν για τη front line του Παναθηναϊκού, φέρνουν το «τριφύλλι» πολύ δυνατά στο προσκήνιο.

Η αγωνιστική αστάθεια των «πρασίνων» μέσα στο 2026, η τεράστια σημασία του Final Four της Αθήνας που έρχεται, αλλά και η οικονομική δυνατότητα της διοίκησης, καθιστούν τον Παναθηναϊκό ξεκάθαρα έναν από τους βασικούς μνηστήρες για την υπογραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις