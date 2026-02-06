Δημοφιλή
Η Φενέρμπαχτσε με εντυπωσιακή ανατροπή θριάμβευσε στο Παρίσι
Η Φενέρμπαχτσε επιβίωσε από ένα δραματικό ματς απέναντι στην Παρί, καταφέρνοντας να ανατρέψει το -16 και να κερδίσει με 92-90 στο Παρίσι για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνεχίζει να εντυπωσιάζει και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Παρί ξεκίνησε δυνατά και απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα, αλλά η Φενέρ, παρά […]
Αταμάν: «Η Παρτίζαν έπαιξε πολύ physical – Δεν ξέρω για τον Ναν, περιμένουμε κάθε εβδομάδα να επιστρέψει»
Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα από την Παρτίζαν στην 27η αγωνιστική της EuroLeague, σε έναν αγώνα όπου οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να βρουν ρυθμό και τα πάντα πήγαν στραβά. Μια απογοητευτική βραδιά στο Βελιγράδι, με αρνητική εξέλιξη για την ομάδα. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε ότι η ομάδα του έκανε πολλά λάθη […]
Δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό στην Euroleague και την επόμενη εβδομάδα
Ποια ομάδα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός για την 28η αγωνιστική της Euroleague.
Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague ύστερα από την επικράτηση της Παρτίζαν επί του Παναθηναϊκού στη Σερβία.
Αταμάν: «Παίξαμε άθλια – Η Παρτίζαν έπαιξε πολυ καλά, τους αξίζουν συγχαρητήρια»
Ο αγώνας με την Παρτίζαν ήταν για τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία να αξιοποιήσει τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να δημιουργήσει θετικό μομέντουμ στη δύσκολη φάση της σεζόν. Το τελικό αποτέλεσμα όμως ήταν ακριβώς το αντίθετο. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν μια απογοητευτική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και υπέστησαν μια βαριά ήττα από την Παρτίζαν […]