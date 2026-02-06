Η Φενέρμπαχτσε επιβίωσε από ένα δραματικό ματς απέναντι στην Παρί, καταφέρνοντας να ανατρέψει το -16 και να κερδίσει με 92-90 στο Παρίσι για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συνεχίζει να εντυπωσιάζει και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Παρί ξεκίνησε δυνατά και απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα, αλλά η Φενέρ, παρά τις δυσκολίες, επέστρεψε στο παιχνίδι με εξαιρετική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο. Ο Μπιμπέροβιτς ήταν καθοριστικός με 19 πόντους, ενώ οι Μπόλντγουιν και Χόρτον-Τάκερ συνέβαλαν με 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από την πλευρά των ηττημένων, οι Χιφί και Ρόντεν σημείωσαν 16 πόντους ο καθένας, με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να προσθέτει 14.

Παρά την αρχική κυριαρχία της Παρί, η Φενέρ, στα τελευταία λεπτά του αγώνα, ήταν πιο ψύχραιμη και τελικά πήρε τη νίκη σε ένα «θρίλερ». Με αυτή τη νίκη, η Φενέρμπαχτσε παραμένει πρώτη στη βαθμολογία με ρεκόρ 19-7, ενώ η Παρί βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση με 8-18.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 45-40, 68-62, 90-92