«Διαβολοβδομάδα» μέρος… δεύτερο στη Euroleague, με την έναρξη της 27ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να κεφαλοποιήσει τη μεγάλη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, αφού υπέστη βαριά ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Έτσι οι Πράσινοι έπεσαν στο 16-11, ενώ οι Σέρβοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-18, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλά.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, η ομάδα του Ντουμπάι μετά τον Ολυμπιακό νίκησε και τη Ρεάλ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Μπάγερν Μονάχου επιβλήθηκε της Μονακό, με τη Βαλένθια να περνά από την έδρα της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 93-85

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βαλένθια 99-104 παρ (88-88 κ.δ)

Παρτίζαν – Παναθηναϊκός 78-62

Μπάγερν Μονάχου – Μονακό 91-82

Παρί – Φενέρμπαχτσε 5/2 στις 21:45

Αναντολού Έφες – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/2 στις 19:30

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 6/2 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/2 στις 21:00

Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 6/2 στις 21:15

Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα 6/2 στις 21:30

Η βαθμολογία: