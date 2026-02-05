Μια σοκαριστική ήττα υπέστη ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατέρρευσε και ηττήθηκε με σκορ 78-62 από την Παρτίζαν, σπαταλώντας τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις δύο μέρες πριν.

Οι «πράσινοι» ήταν τελείως εκτός ρυθμού, με εμφανή έλλειψη ενέργειας και συγκέντρωσης. Μετά την πρώτη περίοδο, η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν τραγική. Χάθηκαν όλες οι μονομαχίες, δεν υπήρχε καμία αντίδραση στην άμυνα, ενώ η επίθεση κυριολεκτικά «βραχυκύκλωσε», με πολλαπλά λάθη και αστοχία. Στο τέλος, η Παρτίζαν κυριάρχησε, έχοντας κορυφαίους τους Πέιν, Μπόνγκα και Μπράουν.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει λύσεις, με τον Αταμάν να προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα και να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες του, αλλά τα σχήματα που έβαλε στο παρκέ δεν είχαν αποτέλεσμα. Παρά την αρχική αντίδραση από τον Σορτς και τον Μήτογλου, η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και την έλλειψη συνέπειας του Παναθηναϊκού, φτάνοντας τελικά στην άνετη νίκη.

Με το σκορ να είναι 45-33 στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ακόμα χειρότερη εικόνα στην επανάληψη. Η Παρτίζαν κυριάρχησε, εκμεταλλευόμενη τα ριμπάουντ και προκαλώντας συνεχόμενα λάθη στους «πράσινους». Στο τρίτο δεκάλεπτο, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 24 πόντους, ενώ η αντίδραση του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο ήταν ελάχιστη.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού, πλέον, καλείται να ανακάμψει και να βρει ξανά ρυθμό, καθώς το ρεκόρ της πέφτει στο 16-11 και η σερβική ομάδα ανεβαίνει στο 9-18.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 45-33, 66-42, 78-62