Γουόκαπ εν όψει Βίρτους: «Σε όλους τους οπαδούς μας χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στις 21:15 για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Dubai BC. Ο Τόμας Γουόκαπ παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο σάιτ του συλλόγου, αναφερόμενος τόσο στο επικείμενο παιχνίδι όσο και στον MVP του Ιανουαρίου, Σάσα […]
Παναθηναϊκός: Με αλλαγές η 12άδα Παναθηναϊκού για το παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν
Όμερ Γιούρτσεβεν και Μάριους Γκριγκόνις συμπεριλήφθηκαν στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρτιζάν στη Euroleague. Ποιοι έμειναν εκτός.
Ανατροπή με υπογραφή Μούσα: Η Dubai BC λύγισε τη Ρεάλ στην Coca Cola Arena
Η Dubai BC συνεχίζει να μετατρέπει την Coca Cola Arena σε απόρθητο κάστρο. Μετά τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς υπέταξε και τη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 93-85 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague. Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Τζάναν Μούσα, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση μετά την επιστροφή του […]
Ανοιχτό το μέλλον του Χέιζ-Ντέιβις στο Μιλγουόκι – Πως μπορεί να αποδεσμευθεί
Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων στο NBA, με το μέλλον του να παραμένει θολό, λίγες ώρες μετά την εμπλοκή του στο πρώτο trade των Μιλγουόκι Μπακς για τη φετινή σεζόν. Τα «ελάφια» απέκτησαν τον Αμερικανό φόργουορντ από τους Φοίνιξ Σανς, μαζί με τον έμπειρο σέντερ Νικ Ρίτσαρντς, στέλνοντας στην Αριζόνα τους […]
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έγινε trade στους Μπακς
Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν την πρώτη τους φετινή ανταλλαγή λίγο πριν από την εκπνοή του trade deadline, προχωρώντας σε μια κίνηση ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Το τελευταίο διάστημα τα «ελάφια» είχαν ρίξει το βάρος στο να ξεκαθαρίσουν το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να βάλουν τέλος στα σενάρια αποχώρησής του, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε […]