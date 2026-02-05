Το παιχνίδι ΠαρτίζανΠαναθηναϊκός παραλίγο να ξεφύγει από κάθε έλεγχο στην τρίτη περίοδο λόγω ενός επεισοδίου ανάμεσα στον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Άριαν Λάκιτς.

Ο Λάκιτς, μετά από μια σκληρή άμυνα στον Ρογκαβόπουλο, πανηγύρισε προκλητικά μπροστά του, γεγονός που εξόργισε τον Έλληνα φόργουορντ. Ο Ρογκαβόπουλος αντέδρασε αμέσως, πέφτοντας πάνω του με δύναμη και χτυπώντας τον με τον ώμο. Η ένταση αυξήθηκε, με παίκτες να επεμβαίνουν για να τους χωρίσουν, ενώ οι κερκίδες γέμισαν με αντικείμενα.

Στην άκρη του πάγκου, ο Χολμς ήταν εκνευρισμένος με την διαιτησία, που δεν είχε αντιδράσει στα σκληρά φάουλ εναντίον του. Παρά τις προσπάθειες των συμπαικτών του να τον κρατήσουν, η όλη σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του Ρογκαβόπουλου από το παιχνίδι.

