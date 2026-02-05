Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου στις 21:15 για την 27η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Dubai BC. Ο Τόμας Γουόκαπ παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο σάιτ του συλλόγου, αναφερόμενος τόσο στο επικείμενο παιχνίδι όσο και στον MVP του Ιανουαρίου, Σάσα Βεζένκοφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ

Τι πήγε στραβά στο παιχνίδι με την Ντουμπάι και φτάσατε στην ήττα μετά από πέντε σερί νίκες στην EuroLeague;

«Δεν μείναμε πιστοί στις τακτικές μας κόντρα στην Ντουμπάι και αυτό φάνηκε και στο τελικό αποτέλεσμα. Στο σημείο του αγώνα που παίξαμε, με τον τρόπο που έπρεπε, αν και αυτό ήταν μόλις για 10 λεπτά, φτάσαμε σε θέση για να κερδίσουμε το ματς».

Ποια είναι τα σημεία-κλειδιά για τον αγώνα με την Βίρτους, ώστε να επανέλθετε στις νίκες;

«Αν αγωνιστούμε με physicality και πάμε δυνατά στα ριμπάουντ, τότε θα είμαστε εξαιρετικοί στην άμυνα. Στην επίθεση πρέπει απλά να μεταφέρουμε με ταχύτητα την μπάλα και τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Τι έχεις να πεις στον Σάσα που μόλις πήρε το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην EuroLeague;

«Σάσα, είσαι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Συνέχισε να παίζεις έτσι!».

Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο μας ενόψει του αγώνα με την Βίρτους; Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο για ακόμη μια φορά.

«Σε όλους τους οπαδούς μας που μας υποστηρίζουν τόσο στις ήττες, όσο και στις νίκες, χρωστάμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Συνεχίζουμε όλοι μαζί: Παίκτες, προπονητές, front office, ιδιοκτήτες και φίλαθλοι είμαστε ένα».