Ο Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων στο NBA, με το μέλλον του να παραμένει θολό, λίγες ώρες μετά την εμπλοκή του στο πρώτο trade των Μιλγουόκι Μπακς για τη φετινή σεζόν.

Τα «ελάφια» απέκτησαν τον Αμερικανό φόργουορντ από τους Φοίνιξ Σανς, μαζί με τον έμπειρο σέντερ Νικ Ρίτσαρντς, στέλνοντας στην Αριζόνα τους Αμίρ Κόφεϊ και Κόουλ Άντονι. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο αναφορικά με το αν ο Χέιζ-Ντέιβις θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με ανάλυση του Τζέικ Γουέινμπαχ του ESPN, σε συνέχεια των πληροφοριών του Σαμς Σαράνια, οι Μπακς εξετάζουν σοβαρά όλα τα ενδεχόμενα για το ρόστερ τους. Όπως σημειώνεται, δεν αποκλείεται το σενάριο αποδέσμευσης του πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε, προκειμένου να ανοίξει θέση και να μετατραπεί σε κανονικό συμβόλαιο το two-way του Πιτ Νανς, ο οποίος ήδη ανήκει στο δυναμικό της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χέιζ-Ντέιβις δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, συνολικής αξίας 2.048.494 δολαρίων, το οποίο υπέγραψε με τους Σανς. Σε περίπτωση που οι Μπακς αποφασίσουν να τον αφήσουν ελεύθερο, θα χρειαστεί να καλύψουν μέρος ή ακόμη και ολόκληρο το ποσό του συμβολαίου του.