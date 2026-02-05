Οι Μιλγουόκι Μπακς ολοκλήρωσαν την πρώτη τους φετινή ανταλλαγή λίγο πριν από την εκπνοή του trade deadline, προχωρώντας σε μια κίνηση ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Το τελευταίο διάστημα τα «ελάφια» είχαν ρίξει το βάρος στο να ξεκαθαρίσουν το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να βάλουν τέλος στα σενάρια αποχώρησής του, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κάποια άμεση αγωνιστική ενίσχυση, κάτι που προκαλούσε ερωτηματικά.

Τελικά, περίπου τρεις ώρες πριν λήξει η προθεσμία των ανταλλαγών και ενώ είχε γίνει σαφές πως ο «Greek Freak» παραμένει στο Ουισκόνσιν, οι Μπακς προχώρησαν στο πρώτο τους trade. Δεν πρόκειται για απόκτηση μεγάλου ονόματος, αλλά για μια προσπάθεια να βαθύνουν το ρόστερ τους και να ενισχύσουν το rotation.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Φοίνιξ Σανς, το Μιλγουόκι απέκτησε τα δικαιώματα του Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, καθώς και του Νικ Ρίτσαρντς, παραχωρώντας τους Αμίρ Κόφεϊ και Κόουλ Άντονι. Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι παίκτης που απασχόλησε έντονα και το ελληνικό μπασκετικό ρεπορτάζ, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το όνομά του.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν περίμενε τις αποφάσεις από το NBA, ωστόσο οι Σανς δεν έδειχναν διατεθειμένοι να τον αφήσουν ελεύθερο. Πλέον, μένει να φανεί ποια θα είναι η στάση των Μπακς απέναντι στο συμβόλαιό του: αν θα τον διατηρήσουν στο ρόστερ, αν θα τον αποδεσμεύσουν ή αν θα χρησιμοποιήσουν το συμβόλαιό του ως «εργαλείο» για κάποια επόμενη ανταλλαγή.

The Milwaukee Bucks have agreed to trade Cole Anthony and Amir Coffey to the Phoenix Suns for Nick Richards and Nigel Hayes-Davis, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026