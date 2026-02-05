Παρά τις ξεκάθαρες δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι θέλει να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, οι φήμες γύρω από το μέλλον του συνεχίζουν να φουντώνουν, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τις ανταλλαγές στο NBA (5 Φεβρουαρίου). Οι Μαϊάμι Χιτ δεν το βάζουν κάτω και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN, συνεχίζουν να κάνουν προσπάθειες για να εντάξουν τον “Greek Freak” στο ρόστερ τους. Στην ομάδα του Μαϊάμι πιστεύουν ακόμα ότι έχουν πιθανότητες για να τον αποκτήσουν, γι’ αυτό και εντείνουν τις διαπραγματεύσεις τους.

Ωστόσο, οι Χιτ δεν είναι η μόνη ομάδα που δείχνει ενδιαφέρον. Εκτός από αυτούς, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Μέμφις Γκρίζλις παραμένουν επίσης στο παιχνίδι για την απόκτηση του 31χρονου Έλληνα σούπερ σταρ, με το όνομα του Τζα Μοράντ να παίζει δυνατά στις συζητήσεις για την ανταλλαγή.

Αν και οι φήμες για τη μετακίνηση του Γιάννη είναι έντονες, δεν είναι όλοι βέβαιοι ότι οι Μπακς σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν, καθώς ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα πως το Μιλγουόκι είναι το σπίτι του και ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του εκεί. Ωστόσο, θέτει ως προϋπόθεση η ομάδα να χτίσει έναν ανταγωνιστικό κορμό που να μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, κάτι που φαίνεται να μην συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.