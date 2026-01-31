Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχωρίζει μόνο εντός παρκέ, αλλά έχει πλέον καθιερωθεί και ως ένας από τους πιο δραστήριους αθλητές–επενδυτές παγκοσμίως. Ο σούπερ σταρ του NBA συνεχίζει να διευρύνει το επιχειρηματικό του αποτύπωμα, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του μια ακόμη σημαντική επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο «Greek Freak» έχει αξιοποιήσει τα έσοδα της μπασκετικής του καριέρας για να δραστηριοποιηθεί σε πολλούς τομείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική. Από τη λιανική με τα καταστήματα Antetokounbros, μέχρι συμμετοχές σε εταιρείες με ισχυρό επενδυτικό προφίλ, εστιατόριο στο Μιλγουόκι και στήριξη επενδυτικού fund εισηγμένου στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο Αντετοκούνμπο έχει στρέψει πλέον με ιδιαίτερη έμφαση το ενδιαφέρον του στον χώρο των ακινήτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της πλατφόρμας Black Enterprise, ο ίδιος και το οικογενειακό επενδυτικό του σχήμα προχώρησαν πρόσφατα στην αγορά ενός σύγχρονου οικιστικού συγκροτήματος στο Σικάγο, στο νότιο τμήμα της πόλης. Πρόκειται για το «Harmony Apartments», ένα πρότζεκτ που ολοκληρώθηκε το 2024 και περιλαμβάνει 56 διαμερίσματα κατανεμημένα σε τέσσερα διασυνδεδεμένα κτήρια.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 21 εκατομμύρια δολάρια, με την Old National Bank να συνεισφέρει χρηματοδότηση ύψους 11 εκατομμυρίων, στο πλαίσιο της συμφωνίας, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Αντετοκούνμπο, που συνδυάζει επιχειρηματική ανάπτυξη και κοινωνικό αποτύπωμα.

