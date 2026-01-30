Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει στο επίκεντρο των σεναρίων ανταλλαγής στο NBA, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς. Παρά το γεγονός ότι οι Μαϊάμι Χιτ και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θεωρούνται φαβορί, οι Λος Άντζελες Λέικερς παραμένουν σημαντικός προορισμός για παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Ο δημοσιογράφος Χάουαρντ Μπεκ αναφέρει ότι ο Αντετοκούνμπο βλέπει τους Λέικερς ως πιθανή επιλογή, χωρίς όμως μια συμφωνία να είναι εύκολη ή άμεση. Το βασικό εμπόδιο είναι τα περιορισμένα trade assets της ομάδας, η οποία δεν διαθέτει αρκετούς νεαρούς παίκτες ή draft picks που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ζητούν κορυφαίο νεαρό ταλέντο ή πολλές επιλογές draft για να μεγιστοποιήσουν την αξία του σταρ τους. Η υπόθεση πιθανώς θα ξεκαθαρίσει το καλοκαίρι, ανάλογα με το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς και του Όστιν Ριβς.