Το NBA ανακοίνωσε τη Δευτέρα τους 10 παίκτες που θα ξεκινήσουν βασικοί στο φετινό All-Star Game, το οποίο θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Inglewood της Καλιφόρνια, στην έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς. Πέντε παίκτες θα εκπροσωπήσουν κάθε περιφέρεια στο παρκέ από το πρώτο τζάμπολ.

Στην Ανατολή, τη θέση τους στους starters εξασφάλισαν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο των Μιλγουόκι Μπακς, Τζέιλεν Μπράουν (Μπόστον Σέλτικς), Τζέιλεν Μπράνσον (Νιου Γιορκ Νικς), Κέιντ Κάνινγκχαμ (Ντιτρόιτ Πίστονς) και Ταϊρίς Μάξεϊ (Φιλαδέλφεια 76ερς).

Giannis’ 10 straight selections as an All-Star starter is the longest active streak in the NBA. pic.twitter.com/s3CFqjiTWp — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2026

Αντίστοιχα, τη Δυτική Περιφέρεια θα εκπροσωπήσουν στην αρχική πεντάδα οι Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς), Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς), Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς) και Βίκτορ Γουεμπανιάμα (Σαν Αντόνιο Σπερς).

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους βασικούς, γεγονός που έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 21 διαδοχικών συμμετοχών του ως starter στο All-Star Game. Παρ’ όλα αυτά, ο ηγέτης των Λέικερς παραμένει υποψήφιος για επιλογή στους αναπληρωματικούς.