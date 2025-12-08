Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε πρόσφατα σε μεγάλη εκκαθάριση του λογαριασμού του στο Instagram, διαγράφοντας δεκάδες παλαιότερες αναρτήσεις και αφήνοντας μόνο ελάχιστες, που καταγράφουν σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες συζητήσεις, με πολλούς να συνδέουν την ενέργεια με πιθανή δυσαρέσκεια προς τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κρις Χέινς, ο Αντετοκούνμπο τον ενημέρωσε ότι η εκκαθάριση είχε γίνει 3-4 εβδομάδες πριν και δεν αφορούσε μόνο υλικό από τους Μπακς, αλλά περιλάμβανε και οικογενειακές φωτογραφίες και βίντεο. Όπως τόνισε ο «Greek Freak», οι προσωπικές και απόρρητες στιγμές έχουν προτεραιότητα στη ζωή του.

Chris Haynes on Giannis deleting stuff from his social media: “He did that around 3 or 4 weeks ago. He referred to an interview that he saw from Michael B. Jordan and Denzel Washington” pic.twitter.com/LoExivqLLr — Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) December 6, 2025

Ο ίδιος επικαλέστηκε μια συνέντευξη του Μάικλ Τζόρνταν με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, όπου ο τελευταίος αναφέρθηκε στην υπερεκθεσιμότητα των social media, λέγοντας πως αν κάποιος έχει δει τα πάντα για έναν, γιατί να τον συναντήσει προσωπικά; Ο Αντετοκούνμπο συμφώνησε με αυτή τη φιλοσοφία, διαγράφοντας περιττό υλικό και κρατώντας μόνο σημαντικές αναρτήσεις, όπως φωτογραφίες από τα πρωταθλήματα.

«Αν κάποιος θέλει να με δει, ας έρθει στα παιχνίδια. Εκεί δίνω όλο μου τον εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χέινς, μεταφέροντας τα λόγια του Έλληνα σταρ.