Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, ωστόσο αποδείχθηκε και μοιραίος στη νίκη των Γουίζαρντς επί των Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι.

Οι Μπακς ηγνώρισαν την ήττα με 114-113 από τους Γουίζαρντς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μετράει 33 πόντους και 15 ριμπάουντ, αλλά να αστοχεί στο σουτ της νίκης.

«Νομίζω ότι δεν παίξαμε σε υψηλό επίπεδο», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε και τρεις ασίστ.

«Δεν εμπιστευόμασταν ο ένας τον άλλον. Τους κρατήσαμε στο παιχνίδι πάρα πολύ. Και στο τέλος της ημέρας, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να χτίσουμε νικηφόρες και καλές συνήθειες αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε.

Δεν μπορούμε να κερδίζουμε ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια εκτός έδρας εναντίον δύο πολύ καλών ομάδων, κατά τη γνώμη μου του Σικάγο και της Σάρλοτ και μετά να επιστρέψουμε στην έδρα μας και να χάσουμε ένα παιχνίδι. Απλώς επαναφέρουμε τους εαυτούς μας στη θέση που ήμασταν. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται και κάθε νίκη, κάθε παιχνίδι μετράει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, όπως αναφέρουν οι «New York Times».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε ότι δεν βρίσκεται εκεί που θα ήθελε από άποψη φυσικής κατάστασης και ρυθμού, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην ομάδα μετά από οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια που έχασε λόγω τραυματισμού στη δεξιά γάμπα. Ακόμα και με περιορισμένο χρόνο (28 λεπτά), όμως, ο Αντετοκούνμπο εξακολουθούσε να είναι πρώτος στους Μπακς στο σκοράρισμα.

Σκεπτόμενος την ήττα, ο Αντετοκούνμπο επεσήμανε ένα πρόβλημα που πιστεύει ότι αντιμετωπίζουν οι Μπακς αυτή τη στιγμή: «Μερικές φορές, είναι δύσκολο όταν ίσως κάποιοι προσπαθούν να κάνουν το σωστό και άλλοι δεν προσπαθούν να κάνουν τις φάσεις. Μπορεί να είναι αποθαρρυντικό κατά καιρούς», είπε ο Αντετοκούνμπο.

«Έχω συμμετάσχει σε ομάδες, πραγματικά καλές ομάδες, που δύο, τρεις, τέσσερις παίκτες προσπαθούν να κάνουν το σωστό και το κάνουν, νομίζω, και τραβούν όλους τους άλλους. Και έχω βρεθεί σε ομάδες που δύο, τρεις παίκτες προσπαθούν να κάνουν το σωστό και τρεις, τέσσερις παίκτες δεν προσπαθούν να κάνουν το σωστό και αυτό τραβάει την ομάδα προς τη λάθος κατεύθυνση».

Εκτός από την απογοήτευση για την έλλειψη προσπάθειας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον ρόλο του ως ηγέτης, την ανάγκη η ομάδα να βρει ταυτότητα και τη σημασία της αντιμετώπισης κάθε αγώνα με σοβαρότητα, ειδικά εν μέσω ενός δύσκολου προγράμματος.

Χαρακτηριστικά ο άσος του Μιλγουόκι Μπακς δήλωσε: «Ως ηγέτης, πρέπει απλά να γίνω καλύτερος»

«Πρέπει να είμαι καλύτερος αμυντικά. Πρέπει να είμαι καλύτερος. Πρέπει να κυκλοφορώ περισσότερο η μπάλα. Πρέπει να δημιουργώ περισσότερο παιχνίδι. Νιώθω ότι παίρνω τη μπάλα μόνο σε θέσεις που πρέπει να σκοράρω. Πρέπει να δημιουργώ καλύτερα, αλλά και να προσπαθώ να σκοράρω. Νομίζω ότι η επίθεση πρέπει να παίζεται περισσότερο γύρω μου. Νιώθω ότι παίρνω την μπάλα μόνο σε θέσεις που πρέπει να σκοράρω. Πρέπει να κάνω καλύτερα play-making και επίσης να προσπαθώ να σκοράρω Να επιστρέψω σε αυτό που κάνω, να φορέσω την…κάπα».

Το Μιλγουόκι έχει έναν ακόμη εντός έδρας αγώνα τα ξημερώματα του Σαββάτου εναντίον των Χόρνετς πριν από ένα ταξίδι τεσσάρων αγώνων στη Δυτική Περιφέρεια. Οκτώ από τους 13 αγώνες των Μπακς θα είναι εκτός έδρας τον Ιανουάριο.

«Πρέπει να αναπτυχθούμε, φίλε», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο. «Πρέπει να καταλάβουμε σε ποια θέση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και νιώθω ότι πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Είμαστε 11οι στην Ανατολή. Πρέπει να συσσωρεύσουμε νίκες, και έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτό μπορεί να μας κάνει ή να μας σπάσει. Και δεν θέλω να σπάσω. Θέλω να τα καταφέρω».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς και αν μπορεί να κερδίσει άλλον έναν τίτλο με τα «ελάφια», αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως, εξηγώντας ότι δεν θέλει τα λόγια του να παρερμηνευτούν.