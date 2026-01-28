Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζονται διατεθειμένοι να εξετάσουν «δυναμικές προτάσεις από αρκετές ομάδες» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγο πριν από τη λήξη της Trade Deadline (στις 22:00 ώρα Ελλάδας, το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου), ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN αναφέρει ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται προ των πυλών μιας αλλαγής πόλης και συλλόγου.

«Αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προσφορές στους Μπακς, που έχουν αρχίσει να ακούνε. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι στο Μιλγουόκι είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο να δεχθούν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο, ωστόσο, εξηγούν ότι δεν βιάζονται για να αποφασίσουν για το μέλλον του παίκτη τους. Αυτό μπορεί να το κάνουν το καλοκαίρι, αν θεωρήσουν ότι δεν μπορούν να λάβουν ένα μεγάλο ταλέντο και πολλά draft picks.

Πηγές λένε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς πως πιστεύει ότι έφτασε η στιγμή να χωρίσουν οι δρόμους τους, με αποτέλεσμα μία ανταλλαγή να είναι πλέον πιθανή»

