Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε θέση για το μέλλον του λίγες ώρες πριν από την λήξη της προθεσμίας για τις ανταλλαγές, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του με τους Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ δήλωσε στο «The Milwaukee Journal Sentinel» πριν από το παιχνίδι με τους Μπουλς, ότι από καρδιάς επιθυμεί να παραμείνει στο Μιλγουόκι και να κατακτήσει ακόμη περισσότερους τίτλους με την ομάδα του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο δεν συμμετείχε στον αγώνα με τους Μπουλς λόγω ενός προβλήματος στη γάμπα, αλλά βρισκόταν κοντά στην ομάδα για να τους στηρίξει.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Αυτό που θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου είναι να είμαι παίκτης των Μπακς για την υπόλοιπη καριέρα μου και να κερδίσω εδώ».

Σχετικά με τον τραυματισμό του και το γεγονός ότι επέστρεψε νωρίτερα με αποτέλεσμα να βρεθεί ξανά στα πιτς είπε:

«Είπα όχι, δεν βγαίνω. Θα παίξω. Γιατί παίζω; Επειδή έχω κάτι, επειδή κυνηγάω κάτι; Ή επειδή αγαπάω την ομάδα μου; Παίζω γιατί έχω πράσινο αίμα. Παίζω επειδή ξέρω πως έχω χτίσει κάτι εδώ. Για εμένα, είναι ένα μεγάλο παζλ. Ένα μεγάλο κομμάτι Λέγκο που έχω φτιάξει και δεν μου αρέσει να αφαιρούν κομμάτι οι άνθρωποι. Θέλω να συνεχίσω να χτίζω όσο μπορώ».