Το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζει να απασχολεί έντονα το NBA, με τα σενάρια γύρω από το μέλλον του να παραμένουν στο προσκήνιο εδώ και μήνες. Από το περασμένο καλοκαίρι, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στο επίκεντρο φημών που αφορούν ενδεχόμενη αποχώρησή του από την ομάδα.

Ωστόσο, λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των ανταλλαγών, ο έγκυρος insider του NBA, Σαμς Σαράνια, έβαλε τέλος στις σχετικές συζητήσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι Μπακς έχουν ξεκαθαρίσει προς τις υπόλοιπες ομάδες της λίγκας ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Έτσι, παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα, το Μιλγουόκι δείχνει αποφασισμένο να κρατήσει τον σούπερ σταρ του και να συνεχίσει να χτίζει γύρω από αυτόν.

