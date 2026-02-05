Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αθόρυβα, αλλά αποφασιστικά μέσα στις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου, κλείνοντας τον Κροάτη ταλαντούχο μέσο με μια συμφωνία–ρεκόρ για τη Σλάβεν Μπελούπο. Το συνολικό πακέτο αγγίζει τα 5,2 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 800 χιλιάδες σε μπόνους, ενώ η κροατική ομάδα διατηρεί και 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Ο νεαρός άσος, όπως αναφέρουν τα κροατικά ΜΜΕ, αναχωρεί την Παρασκευή για την Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η επίσπευση της διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα ολοκληρώνται το βράδυ της 6ης Φεβρουαρίου.

Καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία φέρεται να έπαιξε ο προπονητής των «πρασίνων», Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος επικοινώνησε προσωπικά με τον Γιαγκούσιτς, παρουσιάζοντάς του το αγωνιστικό πλάνο και την προοπτική άμεσης ένταξής του στο βασικό ροτέισον.

Η μεταγραφή χαρακτηρίζεται ήδη «ιστορική» για τη Σλάβεν Μπέλουπο και «αιφνιδιαστική» για την ελληνική αγορά, αφού μέχρι πριν από λίγες ημέρες όλες οι πληροφορίες ήθελαν τον παίκτη κοντά στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Τελικά, ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνηση – ματ και αποκτά έναν από τους πιο υποσχόμενους ποδοσφαιριστές της κροατικής σχολής.