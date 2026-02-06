Ο Τζέριαν Γκραντ τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των Πράσινων.

Ωστόσο, η σύζυγος του Αμερικανού, Έμιλι, καθησύχασε τους φιλάθλους του Τριφυλλιού, μέσα από ένα story στο Instagram, ενημερώνοντας ότι είναι όλα καλά, καθώς ο Γκραντ μπορεί να χτύπησε στον αντίχειρα, αλλά σύντομα θα είναι και πάλι σε θέση να αγωνιστεί και να βοηθήσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Συγκεκριμένα, η Έμιλι Γκραντ έγραψε:

«Ο Τζέριαν είναι καλά παιδιά. Είναι ο ίδιος αντίχειρας που χτυπάει συνέχεια! Πονάει, αλλά το παλεύει». Η σύζυγος του Γκραντ πλαισίωσε το story με μία φωτογραφία του παίκτη των Πράσινων, στην οποία απεικονίζεται να φοράει προστατευτικό στο χέρι.

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η σύζυγός του:

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πάντως, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Αμερικανός γκαρντ. Όταν βγουν τα αποτελέσματα, θα γνωρίζει ο τεχνικός του Τριφυλλιού, Εργκίν Αταμάν, πόσες μέρες θα στερηθεί τις υπηρεσίες του έμπειρου άσου, που ήταν κομβικός στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς πέτυχε το buzzer beater που έδωσε τη νίκη στους Πράσινους.

Χθες ο Γκραντ αγωνίστηκε σε 25:31 λεπτά, έχοντας 4 πόντους, με 2/4 δίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.