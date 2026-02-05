Βαριά ήττα γνώρισε απόψε ο Παναθηναϊκός από την παραδομένη στις φλόγες Παρτιζάν.

Και έπεσε στο 16-11 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν που καιρό τώρα δεν μπορεί να βάλει δύο καλές νίκες στη σειρά. Που θα πάει αυτό; Άγνωστο.

Το σίγουρο είναι πως την επόμενη εβδομάδα στο τελευταίο ματς πριν από την διακοπή για τα κύπελλα, την επισκέπτεται η πιο φορμαρισμένη της Ευρώπης:

Έχει Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ (13/2, 21:15) και το επόμενο ματς για τη διοργάνωση είναι 26/2 ξανά στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Παρί.