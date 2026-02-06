Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τον Γιώργο Μπαρτζώκα, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εκφράσει τη στήριξή του στον προπονητή του Ολυμπιακού.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά το περιστατικό που σημειώθηκε με φίλαθλο στο Ντουμπάι, με τον Γάλλο σταρ να δείχνει ξεκάθαρα τη θέση του. Ο Φουρνιέ έφτασε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση με τη Βίρτους φορώντας μπλουζάκι με το πρόσωπο του Έλληνα κόουτς.

Μάλιστα, το σχέδιο απεικόνιζε τον Γιώργο Μπαρτζώκα με το δάχτυλο μπροστά από τα χείλη, σε μια χαρακτηριστική κίνηση που παραπέμπει σε κάλεσμα για σιωπή, στέλνοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

«Είναι μια ιστορία που δεν με τιμά. Η εικόνα μου. Και εννοείται ότι για την αισθητική κάποιου δεν είναι ωραίο. Προφανώς βέβαια αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα δεν είμαι αρμόδιος να το αναλύσω, να το διορθώσω. Όμως γενικά προετοιμάζω τον εαυτό μου όταν πηγαίνω σε έδρες και με βρίζουν και δεν αντιδρώ. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Τώρα στο Ντουμπάι επί δύο ώρες κάποιοι τύποι να με βρίζουν με αυτόν τον τρόπο, κάποιες στιγμές χάνω την ψυχραιμία μου», απάντησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι.